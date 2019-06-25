Жители поселка в Нагорном Карабахе подняли проблемы отсутствия врача и убежища

25 июня 2019, 14:53

Жители Мехакавана на встрече с первой леди Армении Анной Акопян позитивно оценили работу нового Центра детско-юношеского творчества в приграничном поселке, но отметили, что нерешенными остаются проблемы отсутствия детского врача и убежища.

Как писал "Кавказский узел", Дом творчества для детей и взрослых в приграничном поселке Мехакаван в Гадрутском районе Нагорного Карабаха был открыт 29 декабря 2018 года. В нем дети могут заниматься танцами, рисованием и другим творчеством.

Мехакаван был основан в виде поселка для семей военных более десяти лет назад, в нем проживают порядка 250 офицерских семей, в которых почти 150 детей. Все семьи обеспечены квартирами и домами. В городке есть электричество, водоснабжение, сотовая связь, пять торговых точек, имеется транспортное сообщение с районным центром Гадрут, сообщил в декабре 2018 года ответственный представитель администрации района в Мехакаване Андраник Сафарян.

Первая леди Армении Анна Акопян 24 июня прибыла в Мехакаван, где посетила выставку работ учащихся Центр детско-юношеского творчества и встретилась с женщинами поселка.

"Это уникальный случай, когда супруга главы республики посещает военный городок и хочет не только встретиться с его жителями, но и выслушать их", - прокомментировала встречу с Анной Акопян председатель неправительственной организации ветеранов карабахской войны "Вита", доцент Арцахского госуниверситета Аревик Петросян.

Пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что первая леди периодически посещает Нагорный Карабах, но это ее первая поездка в южную его часть.

На встрече с Анной Акопян присутствовали представители власти Гадрутского района, командования южной воинской части и местные жители.

Директор Гадрутского творческого центра и координатор творческого центра в Мехакаване Ирина Тамразян рассказала, что в Центре творчества действуют восемь кружков, где детей обучают танцам, гончарному мастерству, рисованию и другому. Их посещают 130 учеников - это дети не только из Мехакавана, но и четырех близлежащих сел - Аракула, Аревшата, Ванадзора и Аралера. В Центр детей привозят родители, но учительский коллектив намерен обратиться к властям с просьбой решить проблему с транспортом.

На встрече с первой леди Тамразян подчеркнула, что важной проблемой для Центра является отсутствие убежища, поскольку "Мехакаван является приграничным населенным пунктом". "Для нас, женщин и матерей, это морально и психологически необходимо. Еще в скором времени начнут строить дошкольное учреждение в поселке, необходимо, чтобы в проекте учли этот момент. Не стоит забывать, что у нас военное положение", - сказала Тамразян.

По ее словам, в жилых зданиях поселка есть подвальные помещения, приспособленные под убежища, но в здании Центра творчества оно отсутствует.

Глава администрации Гадрутского района Камо Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос убежища в Центре творчества будет "рассмотрен, изучен и решен, а в последующих постройках - включен в проекты".

Мехакаван (другое армянское название - Джракан, азербайджанское название - город Джебраил) входит в администрацию Гадрутского района, находится в 30 километрах от районного центра - города Гадрута. В начале 2000 года власти Нагорного Карабаха начали его формировать как место для проживания военнослужащих с семьями. В октябре 2017 года в поселке была освящена и открыта церковь Святой Богородицы. В конце 2017 года сдано в эксплуатацию многоквартирное жилое здание для офицеров Армии обороны Нагорного Карабаха. С начала 2018 года в поселке осуществляется государственная программа по благоустройству.

Жительница Мехакавана, жена военнослужащего Нарине Мартиросян озвучила проблему отсутствия детского врача в поселке. По ее словам, "больных детей приходится отвозить в город Гадрут или в Степанакерт".

Руководство военного госпиталя южной воинской части в свою очередь заявило, что, при необходимости, детям оказывается медицинская помощь, и только если ребенок нуждается в стационарном лечении, его отвозят в детское медицинское учреждение в город, и машину при этом предоставляет воинская часть. Военные врачи отметили, что при наличии педиатра в поселке необходимо будет открыть детское отделение при госпитале.

Анна Акопян пообещала, что проблемы с убежищем и детским врачом будут в центре ее внимания.

Представитель администрации Гадрутского района в Мехакаване Андраник Сафарян сообщил, что в Центре детско-юношеского творчества открыты пять рабочих мест и с увеличением числа кружков, для местных жителей появятся новые вакансии. В Центре преподают специалисты, проживающие в Мехакаване, которые имеют соответствующею специальность. Обучение детей бесплатное, рассказал Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Мехакавана, жена офицера, преподаватель кружка танцев Рузанна Арутюнян рассказала, что до открытия центра у нее не было работы. По ее словам, жизнь в поселке с открытием Центра сильно изменилась - проводятся различные мероприятия, люди стали больше общаться. "Кружок танцев посещают почти 70 детей. Приезжают из других сел", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель кружка вышивания, жена военнослужащего Римма Манукян, которая проживает в поселке три года, также сказала, что до открытия Центра была безработной. "Как и в любой другой общине, в Мехакаване тоже есть проблемы, но они постепенно решаются", - сказала она. Женщина считает, что одна из них - отсутствие льгот на электричество. Плата за электроэнергию могла бы быть ниже, чем в других населенных пунктах, поскольку это приграничный поселок, отметила она.

С новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" опубликован также материал "Армия обороны Нагорного Карабаха".