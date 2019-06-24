Суд освободил армянского студента из-под стражи в Грузии

24 июня 2019, 23:08

Тбилисский суд удовлетворил сегодня жалобу защиты арестованного после акций протеста студента из Армении Минаса Минасяна и освободил его из-под стражи, сообщило армянское посольство.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщал о госпитализации 240 человек, а МВД Грузии - о задержании 305 участников акции. Среди арестованных оказался студент из Армении Минас Минасян. Он был заключен под стражу в Тбилиси на 13 дней по обвинению в неподчинении законному требованию сотрудника полиции, сообщил омбудсмен Армении 21 июня. Юрист армянской дипмиссии ходатайствовал о сокращении срока ареста Минасяна.

"Суд удовлетворил жалобу адвоката и отменил обвинение, на основании которого Минасяну был назначен административный арест на 13 суток", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы посольства Армении в Грузии.

По данным посольства, слушание жалобы состоялось сегодня в Тбилисском суде. Армянский студент уже находится на свободе, отметили в пресс-службе.