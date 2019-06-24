24 июня 2019, 22:24

Госпитализированная из ереванского вуза студентка выписана

Врачи оценили состояние студентки, госпитализированной сегодня из Армянского педуниверситета, как удовлетворительное и выписали ее из больницы. Полиция выясняет причину запаха газа в вузе.

Как сообщал "Кавказский узел", 85 человек были эвакуированы сегодня из университета в Ереване после жалоб на запах газа в здании. Один человек был госпитализирован.

Самочувствие госпитализированной студентки врачи оценили как удовлетворительное. "Студентка прошла обследование и сразу была выписана из больницы", - говорится в сообщении на странице Армянского государственного педагогического университета в Facebook (перевод "Кавказского узла").

По данным вуза, "утечки газа не было и эвакуация сотрудников и студентов не была стихийной". "Просто был призыв к студентам в целях безопасности покинуть территорию здания. Учебный процесс был восстановлен через час", - говорится в сообщении университета.

Причины произошедшего пока не установлены, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Армении. "Несмотря на то, что звонок в службу "911" был получен об утечке газа, сотрудники министерства, выехавшие на место, после проведенных соответствующих работ выяснили, что ничего опасного нет", - сообщил сотрудник ведомства.

Сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что готовятся материалы для установления причин произошедшего в университете.

Студентка вуза рассказала, что после эвакуации студентов и преподавателей здание обесточили на полчаса. "После этого все разошлись по своим аудиториям", - сообщила студентка по имени Армине корреспонденту "Кавказского узла".

Студент химико-биологического факультета отметил, что не почувствовал никакого странного запаха. По его словам, на момент произошедшего в вузе проходили экзамены. "Вдруг нам всем сказали, чтобы мы покинули здание. Когда спускались во двор, видел, как одной студентке стало плохо, она жаловалась на головную боль", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" учащийся вуза, который представился Рафаэлом.

Примечание:

"Четыре человека отравились угарным газом в Армении", "Пять человек стали жертвами отравления газом в Кабардино-Балкарии", "Девять жителей Армении госпитализированы с отравлением газом".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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