85 человек эвакуированы из университета в Ереване

24 июня 2019, 17:02

Студенты и преподаватели Армянского педуниверситета пожаловались на запах газа в здании и были эвакуированы, один человек госпитализирован.

Спасатели выехали сегодня к зданию вуза, получив сообщение о том, что студентам стало плохо из-за запаха газа, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении. "До приезда спасателей из здания вуза собственными силами уже были эвакуированы 60 человек. Спасатели эвакуировали еще 25 студентов. У двоих студентов второго курса на тот момент ухудшилось самочувствие", - рассказал сотрудник МЧС. По его словам, один из студентов, юноша 2000 года рождения, госпитализирован.

На место также прибыли сотрудники аварийной газовой службы, но утечки газа они не обнаружили, добавил спасатель.

Самочувствие ухудшилось у двух студентов Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. Второму студенту помощь была оказана на месте, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили "Новости Армении".