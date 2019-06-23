Гостройнадзор подтвердил опасения жителей Сочи

23 июня 2019, 04:53

Новостройка в Сочи, куда из аварийного жилья по решению суда переселили Александра, Викторию и Надежду Рычковых, построена без контроля специалистов Госстройнадзора.

Как писал "Кавказский узел", более 30 жильцов аварийных домов, которым мэрия выделила квартиры в новостройке, на встрече с главой Сочи Анатолием Пахомовым в марте заявили, что не хотят переезжать. По их словам, жить в доме, построенном на оползневом склоне, опасно, а предложенные квартиры маленькие и неудобные. 17 мая суд переселил принудительно из аварийного в новый дом по улице Вишневая старожилов Малого Ахуна Александра, Викторию и Надежду Рычковых. Александр Рычков рассказал, что новая квартира меньшей площади, и проживать с бывшей супругой в однокомнатной квартире он не может.

Сообщение о том, что жителей дома на Новороссийском шоссе в Сочи переселяют в некачественное жилье на улице Вишневая, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 7 марта. Автор сообщения написал, что их "выкидывают в маленькие, непригодные для проживания общежития". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

22 июня Александр, Виктория и Надежда Рычковы, выселенные по решению суда из аварийного жилья в новостройку, получили ответ на свое обращение в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. В нем говорится, что при возведении дома по улице Вишневой в Сочи "государственный строительный надзор... не осуществлялся. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, департамент не выдавал» (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

При этом в ответе отмечается, что рассмотрение обращения Рычковых о законности строительства дома «выходит за пределы компетенции департамента».

«Обращения в гостройнадзор носят только заявительный характер. От граждан или из администрации Сочи заявлений о проведении проверки законности строительства объекта... в департамент во время строительных работ не поступали. После того, как объект построен, проверить его на соответствие строительным нормам и правилам не представляется возможным», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Евгений Смирнов.

"Ясно, что никто ответственности за качество этого дома не несет... Я никогда не буду в него переезжать с риском для своей жизни, потому что мой дом на Малом Ахуне хоть и аварийный, но построен по всем правилам градостроительства и не на оползне", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Рычков.

Ответ Рычковым поставил под сомнение безопасность проживания в доме всех жильцов, которых мэрия принудительно либо добровольно переселила из аварийных бараков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Шикарев. Это мы "отразим в иске к мэрии Сочи о признании незаконными строительства и ввода данного дома в эксплуатацию, а также заселение такого дома людьми", - отметил он.

В подобных случаях Гостройнадзор должен инициировать обращения в прокуратуру и суды и принимать там участие, а не возлагать все на плечи жителей Сочи, так как как в функции этого ведомства входит надзор за всеми новостройками, считает независимый от данной ситуации адвокат Сергей Костюк.

Комментариями мэрии Сочи относительно ответа Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что семье Чуриковых, чье жилье в Сочи снесли по указанию чиновников, было предложено переехать в полуподвальное техническое помещение в доме на улице Вишневой. Власти обязаны предоставить семье благоустроенное жилье взамен разрушенного, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.