Владимир Васильев. Скриншот с видео РИА "Дагестан" https://www.youtube.com/watch?v=g6P9V0-3pNY

22 июня 2019, 13:03

Глава Дагестана пошел на поправку

Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева, который проходит курс лечения в Москве, улучшилось, сообщили 21 июня в администрации главы и правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких. На время его отсутствия временно исполняющим обязанности главы республики назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни. 

В марте 2019 года распространилась информация, что Васильев попросил освободить его от должности, но в администрации главы Дагестана эти сведения назвали фейком.

"На сегодня состояние главы республики улучшилось, он идет на поправку", - процитировало 21 июня представителя администрации главы и правительства Дагестана РИА "Новости".

В администрации уточнили, что Васильев по-прежнему проходит лечение в одной из клиник Москвы, написал со ссылкой на представителя администрации "Интерфакс".

На сайте главы Дагестана сегодня к 12.50 мск нет информации о состоянии его здоровья. 21 июня на сайте было опубликовано обращение Васильева к жителям республики по случаю Дня памяти и скорби.

Примечание:

"Матовников вмешался в вопрос демаркации границы Дагестана с Чечней", "Пользователи соцсетей раскритиковали Васильева и поддержали Кадырова после конфликта в Кизляре", "Кизлярцы связали инцидент на границе с молчанием властей".

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