22 июня 2019, 12:37

Директор фирмы в Кабардино-Балкарии обвинен в невыплате зарплаты

Передано в суд дело директора ООО "Домоуправление", обвиняемого в том, что он не выплачивал зарплату сотрудникам в течение года, сообщил Следком 21 июня.

По версии следствия, директор предприятия с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года полностью не выплатил начисленную за несколько месяцев зарплату четверым работникам организации. Сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей. При этом за указанный период организация потратила свыше 150 тысяч рублей на цели, не связанные с выплатой заработной платы, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Расследование уголовного дела в отношении директора, обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), завершено и передано для рассмотрения в суд, говорится в сообщении, опубликованном 21 июня на сайте ведомства.

Часть вторая статьи 145.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" писал, что в марте директор санатория в Кабардино-Балкарии была наказана за невыплату зарплаты. Суд вынес решение оштрафовать ее.

Примечание:

"Руководство завода-должника сменилось в Нальчике", "Задержка зарплат работникам завода в Нальчике спровоцировала дискуссию в соцсетях", "Пользователи соцсетей раскритиковали Кокова за повышение зарплат чиновникам".

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