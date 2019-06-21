21 июня 2019, 17:34

Следователь ранен при покушении в Малгобеке

Следователь по особо важным делам пострадал при взрыве бомбы, установленной на калитке его дома в Малгобеке, сообщило ингушское управление СКР.

Взрыв произошел сегодня в 7.05 мск, когда следователь вышел из своего дома.

При взрыве следователь получил ранения, его доставили в больницу. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки, говорится в сообщении на сайте ингушского Следкома.

Согласно одной из версий, покушение связано со служебной деятельностью следователя. Дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование) передано на уровень главного управления СКР по Северному Кавказу.

Имя следователя и информация о его состоянии в сообщении не приводятся.

Примечание:

"Совершено покушение на обвинителя по делу о пытках в Ингушетии", "Жители Ингушетии назвали кровную месть среди версий покушения на убийство земляка", "Житель Чечни осужден за покушение на имама Цечоева".

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