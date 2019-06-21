Защита Залипаева сослалась на документы ООН

21 июня 2019, 05:07

Заключение рабочей группы ООН по произвольным задержаниям приобщено судом к материалам уголовного дела руководителя общины Свидетелей Иеговы* в Майском Юрия Залипаева.

Как информировал "Кавказский узел", Залипаев был обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. Вину он не признал. Процесс по делу руководителя общины Свидетелей Иеговы* в Майском начался 16 июля 2018 года. 14 мая адвокат подсудимого заявил, что свидетели обвинения связаны с силовиками. На заседании 4 июня эксперт-лингвист Галина Иваненко заявила суду, что стиль речи подсудимого и приписываемые ему высказывания отличаются.

Обвинение считает, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства не только нелестно отзывался о мусульманах и православных, но и призывал других Свидетелей Иеговы* бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Защита настаивает, что запрещенная литература в зал богослужений была подброшена.

20 июня Майский районный суд Кабардино-Балкарии продолжил слушание по уголовному делу в отношении Залипаева. Помимо сторон процесса, на заседании присутствовали около десятка слушателей из числа жителей Майского и Прохладного, передает корреспондент "Кавказского узла", также находившаяся в зале суда.

Суд по ходатайству защиты исследовал и приобщил к материалам уголовного дела заключение рабочей группы ООН по произвольным задержаниям. В этом заключении указывается, что Свидетели Иеговы* не практикуют насилие и не призывают к нему.

Истребованный к судебному заседанию биллинг телефонных соединений одного из свидетелей компанией «Мегафон» предоставлен не был, поскольку, по данным оператора связи, данного биллинга в базе уже нет.

«С биллингом было бы легче, однако и без него очевидно, что с 11 по 20 июня 2016 года [когда, по версии обвинения, на богослужениях Залипаев произнес экстремистские фразы] указанного свидетеля в Майском районе не было», - заявил «Кавказскому узлу» адвокат Залипаева Антон Омельченко.

Отсутствие свидетеля в указанный промежуток времени в Майском косвенно подтверждается показаниями других свидетелей, пояснил он.

Ранее по делу была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза проповедей Залипаева. Результаты этой экспертизы ожидаются к следующему заседанию, после чего суд намерен перейти к прениям сторон.

Следующее заседание по делу запланировано на 10.00 19 июля, уточняется в карточке дела на сайте Майского районного суда.

Напомним, что сварщик Юрий Залипаев обвинялся в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ), а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ). В ходе судебного процесса 23 января 2019 года по ходатайству прокурора было прекращено преследование Залипаева по статье о возбуждении ненависти или вражды в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Подсудимому предоставлено право на реабилитацию. В то же время обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности поддержано прокуратурой.

Залипаев находится под подпиской о невыезде.