Министр экономразвития Дагестана Хасбулатов освобожден из-под стражи

20 июня 2019, 21:48

Суд в Махачкале отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", глава Минэкономразвития Дагестана Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля по подозрению в мошенничестве и создании преступной группы, члены которой завышали стоимость закупок для многофункциональных центров. Хасбулатов заподозрен в хищении более 20 миллионов рублей при выполнении госконтрактов. 2 мая Кировский райсуд Махачкалы постановил заключить чиновника в СИЗО на два месяца. 17 мая Верховный суд республики оставил Хасбулатова под стражей до 20 июня.

Осман Хасбулатов занял пост главы Минэкономразвития в феврале 2018 года. До этого он руководил многофункциональным центром по оказанию государственных услуг в Дагестане. Делегация из Татарстана посетила МФЦ, который возглавлял Хасбулатов, и нашла его одним из лучших в стране, заявил после назначения Хасбулатова министром дагестанский премьер Артем Здунов. 13 мая глава Дагестана Владимир Васильев назначил врио главы Минэкономразвития республики Гаджи Султанова.

С ходатайством об изменении меры пресечения Хасбулатову выступило следствие, сообщил сегодня адвокат чиновника Альберт Гитинов.

"Сегодня Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил данное ходатайство и изменил меру пресечения на домашний арест сроком до конца предварительного следствия - по 20 августа", - цитирует Гитинова ТАСС.

На сайтах Следственного управления СК по Дагестану и Кировского райсуда Махачкалы по состоянию на 20.45 мск нет информации об освобождении Османа Хасбулатова из-под стражи.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".