Обвинение запросило 19 лет колонии для Тимура Тумгоева

20 июня 2019, 03:55

Прокурор потребовал признать виновным обвиняемого в причастности к сирийским боевикам уроженца Северной Осетии Тимура Тумгоева и назначить ему 19 лет лишения свободы. Защита сочла, что вина Тумгоева не доказана, и попросила суд оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 7 июня только один из четырех свидетелей подтвердил показания против обвиненного в причастности к сирийским боевикам уроженца Северной Осетии Тимура Тумгоева. Один из свидетелей заявил, что оговорил Тумгоева под давлением, опасаясь за свою жизнь. Другой свидетель сослался на плохую память, а еще один не опознал подсудимого.

Тумгоев был задержан в аэропорту Харькова в июне 2016 года, когда прибыл из Турции. В сентябре 2018 года Тумгоев был выдан Украиной России по запросу ФСБ.

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда 19 июня Тумгоев отказался от дачи показаний, после чего стороны перешли к прениям, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Несмотря на то, что Тумгоев отрицает свое участие в инкриминирумых ему преступлениях, его вина подтверждается допрошенными... свидетелями и письменными доказательствами, исследованными судом", - заявил гособвинитель.

Он попросил признать Тумгоева виновным и назначить ему "путем частичного сложения сроков 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года", а также штраф 100 тысяч рублей".

"Подзащитный вину не признает, участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях... отрицает, равно как и отрицает пребывание в Сирии", - сказал адвокат Тумгоева Андрей Сабинин.

Фактически Тумгоева обличают только несколько свидетелей, отметил он. При этом "один свидетель показания свои не подтвердил, один существенно сомневался, а трое для нас анонимны", - сказал адвокат.

По его мнению, "в данном случае стоит сослаться на позицию Европейского суда по правам человека о том, что использование показаний анонимных свидетелей для обоснования обвинительного приговора ни при каких обстоятельствах несовместимы с Конвенцией по правам человека, и обвинительный приговор не должен основываться ... на анонимных показаниях". "Доказательств пребывания Тумгоева в Сирии не было представлено", - подчеркнул Сабинин.

"Обвинительный приговор не может основываться на предположениях", - указала адвокат Тумгоева Нелли Левшина. Она попросила вынести подзащитному оправдательный приговор.

Следующее заседание назначено на 10.00 мск 25 июня. Ожидается, что Тумгоев выступит с последним словом, после чего будет назначена дата приговора.

Новости о том, как война на Ближнем Востоке влияет на ситуацию в регионах Кавказа, "Кавказский узел" собрал на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".