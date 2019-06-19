Министр образования уличил астраханских школьников в намеренном нарушении правил ЕГЭ

19 июня 2019, 23:59

Экзаменационные работы двух астраханских школьников, аннулированные из-за неправильного заполнения бланков, были проверены вручную, работа еще одной ученицы не потребовала проверки. Школьники намеренно использовали ручки с запрещенными чернилами, считает глава Минобразования Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", трое одиннадцатиклассников в Астраханской области получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы из-за использования не той пасты. Экзаменационные работы выпускников были некорректно отсканированы и аннулированы. Министерство образования и науки области приняло решение о пересмотре работ на конфликтной комиссии. Результаты работ могли быть аннулированы из-за технической неисправности, предположили пользователи соцсетей.

Оригиналы работ двух школьников были проверены предметной комиссией в Астрахани вручную, а позже перепроверены экспертами в Рособрнадзоре в Москве, сообщил сегодня и.о. министра образования Астраханской области Виталий Гутман.

"История, всколыхнувшая страну, завершилась благополучно. С Рособрнадзором мы уже согласовали, у мальчика и одной девочки проверили работы вручную, баллы я не имею права называть, но тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет. У третьей девочки, которая, видимо, сильнее нажимала, работа отсканировалась", - привел слова Гутмана ТАСС.

По словам и.о. министра, выпускники намеренно использовали ручки с чернилами, которые не предусмотрены регламентом экзамена, "с желанием либо с целью что-то изменить в работе".

"Мы будем продолжать исследовать, были ли попытки "затирок" и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении экзамена", - цитирует слова Гутмана сайт Минобразования Астраханской области.

Напомним, 31 мая Рособрнадзор согласовал Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос тех госэкзаменов для выпускников школ, которые приходятся на празднование Ураза-байрама. Сдача экзаменов в резервные сроки уменьшает шансы поступить на бюджетные отделения вузов, а также исключает возможность пересдать нужный предмет, отметили критики решения Рособрнадзора в Дагестане.