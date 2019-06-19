19 июня 2019, 20:02
Рустам Бадасян назначен министром юстиции Армении
Новым министром юстиции Армении стал Рустам Бадасян, он сменил на этом посту ушедшего в отставку Артака Зейналяна.
Как писал "Кавказский узел", 7 июня министр юстиции Артак Зейналян подал в отставку. При этом он не сообщил, почему принял такое решение. 11 июня движение "Вето" провело акцию протеста перед зданием "Фонда Сороса" в Ереване. Его члены заявили, что фонд мог повлиять на отставку Зейналяна. По их мнению, фонд потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна назначить на освободившуюся должность Рустама Бадаляна, чтобы тот "покорно выполнял задания".
Президент Армении сегодня подписал указ о назначении на должность министра юстиции Рустама Бадасяна, передает корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы администрации президента.
Рустам Бадасян ранее занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении, ему 29 лет, отмечает пресс-служба.
"Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей", "Политологи рассказали о раскладе сил накануне выборов в парламент Армении", "Новый блок сформирован в Армении для участия в парламентских выборах".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
19 июня 2019, 19:37
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19 июня 2019, 18:30
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