19 июня 2019, 20:02

Рустам Бадасян назначен министром юстиции Армении

Новым министром юстиции Армении стал Рустам Бадасян, он сменил на этом посту ушедшего в отставку Артака Зейналяна.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня министр юстиции Артак Зейналян подал в отставку. При этом он не сообщил, почему принял такое решение. 11 июня движение "Вето" провело акцию протеста перед зданием "Фонда Сороса" в Ереване. Его члены заявили, что фонд мог повлиять на отставку Зейналяна. По их мнению, фонд потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна назначить на освободившуюся должность Рустама Бадаляна, чтобы тот "покорно выполнял задания".

Президент Армении сегодня подписал указ о назначении на должность министра юстиции Рустама Бадасяна, передает корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы администрации президента.

Рустам Бадасян ранее занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении, ему 29 лет, отмечает пресс-служба.

Примечание:

"Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей", "Политологи рассказали о раскладе сил накануне выборов в парламент Армении", "Новый блок сформирован в Армении для участия в парламентских выборах".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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