Акция протеста торговцев сгоревшего "Детского мира" в Тбилиси 28 сентября 2018 года. Фото: Беслана Кмузова для "Кавказского узла".

18 июня 2019, 23:10

Торговцы сгоревшего "Детского мира" пообещали каждый вторник митинговать у резиденции Иванишвили

У резиденции бывшего премьер-министра Грузии в Тбилиси Бидзины Иванишвили сегодня прошла акция протеста торговцев, понесших убытки в результате пожара в тбилисском "Детском мире". Погорельцы потребовали возмещения убытков, а также наказания для виновных в пожаре. 

Как писал "Кавказский узел", 30 января 2017 года в Тбилиси сгорели здания торгового центра "Детский мир" и павильон изделий из золота "Золотая биржа". Торговцы заявили об огромных убытках и неоднократно выходили на акции протеста, требуя от властей решить вопрос о компенсациях. 28 сентября 2018 года около 100 человек, пострадавших от пожара в торговом центре "Детский мир", провели митинг перед зданием бизнес-центра и резиденции миллиардера, бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили

10 марта 2017 года коммерческие банки предоставили пострадавшим от пожара в "Детском мире" полугодовую отсрочку по кредитам. 10 апреля депутаты горсовета столицы Грузии приняли решение о выделении по 1,2 тысячи долларов 345 торговцам "Детского мира".

Во время акции протеста торговцы потребовали возмещения убытков, наказания виновных в пожаре и завершения судебного процесса. Они предполагают, что пожар был выгоден Бидзине Иванишвили, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Погорельцы будут собираться каждый вторник у резиденции Иванишвили до тех пор, пока "власти не выполнят их требования", сообщила одна из погорельцев, вынужденная переселенка из Абхазии Джульетта Элиава.

"Нам стало известно, что на месте комплекса "Детский мир", собираются построить универмаг "Карфур". Мы не позволим этого сделать, пока не получим компенсацию за сгоревшие товары", - заявила Элиава в эфире телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

По данным экспертов, в "Детском мире" имел место преднамеренный поджог, заявил адвокат потерпевших Придон Сихуашвили

"МВД не хочет расследовать дело и довести его до конца", - отметил он. 

Комментариев от Бидзины Иванишвили или его представителей относительно требований участников акции протеста не поступало. 

Напомним, 27 июля 2017 года были задержаны директор "Детского мира" Георгий Мачавариани и начальник службы безопасности торгового центра Малхаз Тевзадзе. Мачавариани предъявили обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, а Тевзадзе - в халатности. Однако вскоре суд отпустил обоих обвиняемых на свободу под залог.

Примечание:

"В торговом центре в Тбилиси произошел сильный пожар", "Директор сгоревшего в Тбилиси "Детского мира" заподозрен в халатности", "Директор сгоревшего тбилисского "Детского мира" обвинен в нарушении правил безопасности".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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