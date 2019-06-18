Жители Ведено отметили освобождение Мовсура Хасаева религиозными обрядами

18 июня 2019, 21:37

Односельчане Мовсура Хасаева, оправданного по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена, отметили его возвращение домой массовым собранием в мечети и коллективной молитвой. Реакция жителей Ведено на возвращение Хасаева - проявление традиционной солидарности с земляком и радости из-за восстановления справедливости, указали правозащитница Асет Мальсагова и востоковед Ахмет Ярлыкапов.

"Кавказский узел" писал, что жителя чеченского села Ведено Мовсура Хасаева обвиняли в убийстве жителя Екатеринбурга. Преступление было совершено в 2011 году, за шесть с половиной лет до задержания Хасаева. По версии следствия, в мае 2011 года мужчина находился в Екатеринбурге и задумал совершить убийство предпринимателя Ашота Арутюняна "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений". Односельчане Хасаева заявили, что в день убийства он был дома и не подходит под описание убийцы свидетелями. В декабре 2018 года защита Хасаева потребовала изъять дело из производства Следственного управления СКР по Свердловской области и передать для расследования в Следственный комитет РФ. 29 мая коллегия присяжных заседателей единогласно признала Хасаева невиновным, а в начале июня Хасаев вернулся домой.

Родственники и односельчане Мовсура Хасаева, выступавшие в его защиту, 16 июня отметили освобождение молодого человека религиозными обрядами. Известие о том, что Мовсур оправдан, в Ведено встретили с большим удовлетворением, рассказали его близкие корреспонденту "Кавказского узла".

"В сельской мечети провели большой мавлид (собрание мусульман, приуроченное к важным событиям. - Прим. "Кавказского узла") по случаю освобождения Мовсура. Были сотни человек, родственники, знакомые, представители органов власти. Мы все знали, что Мовсур невиновен, односельчане несколько раз поводили сходы, требуя его освобождения. Когда стало известно, что его оправдали, это стало большой радостью не только для его семьи, друзей и знакомых, но и для всех жителей Ведено, да и всей республики. На автовокзале у площади «Минутка» его встречали сотни людей". – рассказал родственник Хасаева Муса корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Ведено Юсуп подтвердил, что мавлид в мечети собрал множество людей. "О случившемся с Мовсуром, его несправедливом преследовании здесь знали практически все. Люди пришли, чтобы еще раз выразить свою поддержу и разделить с его родными радость по поводу избавления Мовсура от всего этого. Прочитали за него дуа - молитву Всевышнему", - рассказал он.

Обряды мавлид и зикр (молитвы с повторением имени бога. - Прим. "Кавказского узла") традиционно проводятся чеченцами по случаю различных важных событий в жизни человека или семьи. Это может быть рождение ребенка, смерть члена семьи, свадьба или иное событие, отметил местный богослов Муслим.

Чтение мавлида призвано оберегать человека и его семью от бед и несчастий. "Проводить мавлид, прося у Всевышнего милости или прощения за человека - наша религиозная традиция, которой придерживаются все. Даже при СССР мавлиды проводили при рождении или смерти члена семьи, во время свадебного торжества или когда парня призывали в армию и по возвращении его из армии, после излечения от тяжелой болезни, и так далее. Еще мавлиды принято поводить по исламским датам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Реакция жителей Ведено на возвращение Мовсура Хасаева говорит о том, что общество было уверено в несправедливости предъявленного ему обвинения, указала правозащитница Асет Мальсагова.

"О невиновности Мовсура говорит достаточно много факторов, [в первую очередь то], что он никогда не выезжал из Чечни. Чаще всего общество беспомощно против системы, для которой жизнь человека почти ничего не стоит. Общество видит, как силовые структуры [научились] фабриковать ложные обвинения. Оправдание Мовсара Хасаева подарило людям хоть мизерную надежду на то, что справедливость достижима", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Торжественная встреча Хасаева в родном селе - достаточно стандартная практика для традиционного локального сообщества, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Люди радуются, что их земляк вернулся. Это один из признаков сплоченности, тесных связей внутри местного общества, джамаата. Я не стал бы это называть западным термином «гражданское общество». Это не есть черта гражданского общества, а есть проявление традиционной солидарности членов сообщества с другим членом этого же сообщества", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".