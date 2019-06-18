Вывеска правозащитной организации "Машр". Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

18 июня 2019, 07:06

Минюст Ингушетии обнаружил нарушения в работе правозащитной организации "Машр"

Во время внеплановой проверки Минюст Ингушетии обнаружил девять нарушений в работе "Машр". Все претензии предъявлены под надуманными предлогами, заявил лидер правозащитной организации Магомед Муцольгов.

Как сообщал "Кавказский узел", Минюст провел внеплановую проверку правозащитной организации "Машр" с 23 мая по 13 июня. Плановая проверка должна была состояться в июле, изменение этих сроков связано с кампанией властей против активистов, сочли активисты.

«На мой взгляд, требование внеплановой проверки было незаконным, потому что плановая проверка была запланирована на июль 2019 года. Не дожидаясь этого, решили форсировать. В акте проверки, полученном нами, вынесено предупреждение с требованием устранить нарушения», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  Муцольгов.

Чиновники Минюста указали, что «уставом не предусмотрен состав ревизионной комиссии», «не предусмотрен уставом осуществление надзора за деятельностью Организациями учредителями и не сформирован орган надзора» (копия акта проверки имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В акте указано, что допущенные нарушения не соответствуют законодательству.

«Но дело в том, что устав был зарегистрирован в управлении Минюста 15 лет назад. На момент регистрации были соблюдены все нормы, действующие в то время. То, что сейчас какой-то чиновник пытается в угоду заказчику найти нарушения, при этом не учитывая дату составления устава и дату его регистрации, говорит скорее о неоправданном чиновничьем рвении, нежели о том, что предъявленные организации «Машр» нарушения можно считать законными», - считает Муцольгов.

Он подчеркнул, что подобным проверкам подверглись несколько НКО, действующих на территории Ингушетии. «Это не случайно. Еще в конце октября прошлого года, когда начались протестные митинги, был запрос республиканского управления ФСБ в адрес одного из госучреждений о предоставлении полной информации на некоторые НКО и юридические лица, в том числе и в отношении правозащитной организации «Машр».

Эти проверки, приостановление деятельности Совета тейпов, Совета молодежных организаций и других - это своего рода борьба власти с инакомыслием», - уверен правозащитник.

"Кавказский узел" сообщал, что 22 мая республиканское управление Минюста России вынесло Совету тейпов Ингушетии предупреждение в связи с призывом к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района. Это призыв Минюст счел экстремистским. В этот же день  Минюст предписал приостановить деятельность Совета тейпов на три месяца. Временный глава организации Мурад Даскиев сообщил, что Совет тейпов не намерен останавливать работу.

Несмотря на проверку Минюста, правозащитная организация не прекращала работу ни  на один день, добавил Муцольгов.

Проверки НКО, приостановка работы ряда общественных организаций говорят только о бессилии власти, которая не может договориться  с собственным народом, считает адвокат Людмила Толстоногова.

«Я внимательно ознакомилась с актом проверки Управления Министерства юстиции РФ по Республике Ингушетия правозащитной организации «Машр» и искренне посочувствовала сотрудникам Минюста, которые 15 дней, как сказано в акте, выискивали нарушения», - сказала адвокат, охарактеризовав при этом сами претензии ведомства как "поиск блох". 

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также "Кавказский узел" подготовил справочный материал о задержаниях оппозиционеров в Ингушетии. "Кавказский узел" размещает новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов"..

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники", "Источники рассказали о переговорах активистов с чиновниками в Магасе".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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