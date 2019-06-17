17 июня 2019, 16:36

Транскам закрыт после схода селя

Движение по трассе между Южной Осетией и Россией запрещено в связи со сходом селевой массы на участке между населенными пунктами, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, движение на участке дороги было прекращено сегодня с 14.30 мск.

Сель сошел на участке автомагистрали между населенными пунктами Бурон и Нар. Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Эту информацию подтвердило сегодня на своей странице в Facebook МЧС Южной Осетии. "Дорожные службы для устранения последствий мобилизованы, но пока трудно сказать, в какие сроки дорожники завершат работу", - сказано в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших в результате схода селя нет.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире без осадков, скорость ветра 4 метра в секунду, температура воздуха +24 градуса. Ночью осадков также не ожидается, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, температура - до +17 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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