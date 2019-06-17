Алексей Ежов. © Фото пресс-службы прокуратуры Дагестана

17 июня 2019, 15:59

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Ежова на пост главы прокуратуры

За назначение прокурором республики Алексея Ежова депутаты Народного собрания Дагестана проголосовали единогласно.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая кандидатура Дениса Попова, возглавлявшего прокуратуру Дагестана, была внесена в Мосгордуму для согласования на пост руководителя столичной прокуратуры. 10 июня стало известно, что вместо Попова рекомендована кандидатура его заместителя Алексея Ежова. На сегодня было назначено обсуждение кандидатуры Ежова в дагестанском парламенте.

Старший советник юстиции Алексей Ежов занял пост заместителя прокурора Дагестана в апреле 2018 года. До этого он работал в Хакасии, где с мая 2017 года до перевода в Дагестана был прокурором Абакана.

Все 73 депутата, присутствовавшие сегодня на сессии парламента Дагестана, высказались за назначение Алексея Ежова на пост прокурора республики.

"Алексей Владимирович Ежов зарекомендовал себя как высокопрофессиональный юрист. По своим профессиональным и деловым качествам он может организовать работу прокуратуры Дагестана в соответствии с предъявляемыми требованиями", - заявил перед голосованием замгенпрокурора России Андрей Кикоть, слова которого приводит "Интерфакс".

Сам Алексей Ежов, выступая перед депутатами, сообщил, что ему хорошо известен обновленный коллектив прокуратуры Дагестана, и пообещал уделять внимание бюджетным правоотношениям, закону "О земле", природоохранному законодательству. "Повышенное внимание будет уделено реализации долгосрочных национальных проектов. Работа прокуратуры будет проводиться открыто, во взаимодействии с институтами гражданского общества", – заявил Ежов, отметив, что рассчитывает и на поддержку депутатов, пишет "Молодежь Дагестана".

Прокуратура - это федеральный орган, и в нем существует кадровая ротация, прокомментировал "Кавказскому узлу" ранее назначение на должность прокурора Дагестана кандидатов из других регионов дагестанский юрист Расул Кадиев. "Прокурор субъекта не может находиться на определенной территории долгое время. Это относится также и к другим правоохранительным и следственным органам. И именно в порядке ротации перешел в Дагестан на должность первого заместителя прокурора республики прокурор Абакана Алексей Ежов", - рассказал Кадиев.

Отметим, что назначение на пост прокурора Дагестана Дениса Попова состоялось в феврале 2018 года, в период, когда в республике московскими следователями проводились проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. Эти проверки сопровождались задержаниями и арестами чиновников. До назначения в Дагестан Денис Попов возглавлял прокуратуру Хакасии.

Практика назначения прокуроров в Дагестан из других регионов не всегда оказывалась эффективной, считает главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. Должность прокурора республики является своеобразным трамплином для дальнейшей карьеры, отметил председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Уволены шесть не служивших в армии работников прокуратуры Дагестана", "Суд в Дагестане продлил арест районному прокурору", "Прокурор пообещал проверить жалобы на притеснения прихожан мечети в Махачкале".

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