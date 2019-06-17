Зенитный комплекс. Фото: Пресс-служба МО России https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12236905@egNews

17 июня 2019, 08:33

Учения авиации и зенитчиков начались в Астраханской области

В учениях подразделений противовоздушной обороны и военно-воздушных сил на полигонах в Астраханской области приняли участие экипажи более 100 самолетов и вертолетов, сообщили сегодня военные.

По данным пресс-службы округа, в раках командно-штабных учении соединения и части противовоздушной обороны проведут пуски зенитно-ракетных комплексов С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области.

"В ходе командно-штабного учения с четвертой армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов", - цитирует сегодня пресс-релиз Южного военного округа ТАСС. По замыслу учений, авиация будет выведена из-под удара с аэродромов базирования, а самолеты отразят ракетную атаку условного противника и нанесут ответно-встречный удар.  В рамках учебных боев части противовоздушной обороны также отработают пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, отмечается в сообщении.

По результатам учений будет дана оценка боевой готовности дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, дислоцированной в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщила пресс-служба.

Учения, которые пройдут более чем на 10 аэродромах Южного военного округа и пяти авиационных полигонах, начались сегодня и продлятся до 21 июня, говорится в сообщении.

В рамках учений бомбардировщики  Су-24М авиаполка округа в Волгоградской области совершили перелет на оперативный аэродром в Краснодарском крае, передает сообщение пресс-службы округа "Интерфакс". Летчики бомбардировочной и истребительной авиации на самолетах Су-30 и Су-24М приступили к учениям на полигоне в Астраханской области. От авиаполка в учебных боях примут участие свыше 30 экипажей Су-30, Су-24М и Су-24МР, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в мае более 1,5 тысячи военнослужащих спецподразделений приняли участие в учениях на полигонах Краснодарского края.

Примечание:

"Масштабные учения разведчиков начались на юге России", "Более 10 тысяч военных начали учения на Юге России и Южном Кавказе", "Более 3,5 тысячи военных приступили к масштабным учениям на Юге России".

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