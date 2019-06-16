Раненный в Черкесске глава Фонда медстрахования прооперирован

16 июня 2019, 21:32

Врачи прооперировали раненного начальника Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, он находится без сознания.

Как писал "Кавказский узел", директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемир Джанкезов был госпитализирован в ночь на 15 июня с ножевым ранением в живот.

Полиция начала проверку обстоятельств инцидента. "Его (раненого) прооперировали, он находится в неконтактном состоянии, в бессознательном. С ним никто не смог пообщаться и выяснить прочие моменты. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, установления лица, которое совершило преступление, и его задержание", - цитирует сегодня представителя МВД по Карачаево-Черкесии РИА "Новости".

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования республики подтвердили, что в больнице оказался глава фонда Айдемир Джанкезов, но не уточнили причину госпитализации, написал "РБК" 15 июня.