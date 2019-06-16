16 июня 2019, 21:32

Раненный в Черкесске глава Фонда медстрахования прооперирован

Врачи прооперировали раненного начальника Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, он находится без сознания.

Как писал "Кавказский узел", директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемир Джанкезов был госпитализирован в ночь на 15 июня с ножевым ранением в живот.

Полиция начала проверку обстоятельств инцидента. "Его (раненого) прооперировали, он находится в неконтактном состоянии, в бессознательном. С ним никто не смог пообщаться и выяснить прочие моменты. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, установления лица, которое совершило преступление, и его задержание", - цитирует сегодня представителя МВД по Карачаево-Черкесии РИА "Новости".

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования республики подтвердили, что в больнице оказался глава фонда Айдемир Джанкезов, но не уточнили причину госпитализации, написал "РБК" 15 июня.

Примечание:

"Розыск подозреваемого после убийства в кафе Черкесска не дал результата", "Полицейский заподозрен в убийстве жителя Карачаево-Черкесии", "Родственники жертвы покушения добились реакции Следкома Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 июня 2019, 22:45

  • Противник гей-парада в Тбилиси объявил о создании легиона

    Лагерь легиона появится в одном из центральных парков Тбилиси, в нем разместятся добровольцы, которые будут патрулировать город для противостояния проведению "Недели ЛГБТ", сообщил сегодня один из инициаторов идеи, бизнесмен Леван Васадзе.

16 июня 2019, 22:24

  • 37 человек вышли на акцию "Левого фронта" в Волгограде

    Участники акции в Волгограде выступили против ухудшения социально-экономического положения россиян, коррупции, пенсионной реформы, "Платона". Пикет был согласован на 30 человек, но собрал 37 участников, сообщил организатор.

16 июня 2019, 20:37

16 июня 2019, 20:17

16 июня 2019, 19:30

  • 2 Дагестанский активист попросил Путина отреагировать на конфликт в Кизляре

    Визит чеченских силовиков в Кизляр и обещания Кадырова "поломать пальцы" комментаторам угрожают общественной безопасности в Дагестане, федеральные власти должны вмешаться в ситуацию и обеспечить компетентное расследование инцидента, заявил в обращении к Путину и руководителям силовых ведомств активист Магомедрасул Гусейнов. Жалоба Гусейнова Путину вызвала как поддержку, так и критику.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии