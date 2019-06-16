16 июня 2019, 22:24

37 человек вышли на акцию "Левого фронта" в Волгограде

Участники акции в Волгограде выступили против ухудшения социально-экономического положения россиян, коррупции, пенсионной реформы, "Платона". Пикет был согласован на 30 человек, но собрал 37 участников, сообщил организатор.

Участники акции стояли на площади Металлургов сегодня вечером в течение часа. Они держали плакаты, на которых было написано: "С 1 июля опять поднимут тарифы - ЖКХ, свет… Ждите", "Государство себя обанкротило всей политикой социального дарвинизма: постоянно меняющейся пенсионной реформой, введением "Платона", повышением НДС, цен, тарифов, повышением пенсионного возраста, введением мусорной реформы! Пора менять власть", "Сталинградцы! Ваше равнодушие порождает произвол власти!" и другими. За акцией наблюдали несколько полицейских, передала корреспондент "Кавказского узла".

Организатор пикета, активист реготделения "Левого фронта" Игорь Бабичев сообщил, что пикет согласован на 30 человек, в нем приняли участие 37 человек. К "Левому фронту" присоединились реготделение "Объединения перевозчиков России", движение "Левый блок", коммунисты, сказал он.

"Мы протестуем против ухудшения жизненного положения людей. Мы ощущаем постоянный рост цен, с июля опять поднимут тарифы ЖКХ, растут цены на бензин, медобслуживание населения оставляет желать лучшего, образование не поддается никакой критике. На этом фоне у нас пройдут безальтернативные выборы", - заявил Бабичев корреспонденту "Кавказского узла".

Член волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев рассказал, что от организации на пикет пришли пять человек. "Требований у нас очень много - и экономические, и политические, вплоть до отставки правительства. Мы добиваемся отмены "Платона", снижения акцизов на топливо, отмены пенсионной реформы, подъема экономики, борьбы с коррупцией", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Андрей Пуршев раздавал листовки с обращением к гражданам России.

"Мы вышли на пикет, потому что в этом году состоятся выборы губернатора и в облдуму, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член "Левого фронта" Татьяна Педан. - Мы хотим пикетом напомнить людям, кто виноват, что у нас без конца повышаются тарифы, закрываются заводы, разрушена транспортная инфраструктура, кто виноват в мусорной реформе. Люди всем этим недовольны, но не понимают, кто виноват. Хотим, чтобы люди подумали перед выборами и не наступали на те же грабли дважды".

Депутат облдумы Михаил Таранцов сообщил, что коммунисты Краснооктябрьского района поддерживают позицию "Левого фронта". "Заявленные лозунги соответствуют нашему пониманию ситуации", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Жены наркополицейских в Волгограде потребовали оправдать их мужей", "Жители Волгограда выступили против застройки территории университета", "Волгоградские пикетчики в День России потребовали смены власти".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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