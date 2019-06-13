Волгоградцы потребовали прекратить сброс мусора близ реки

13 июня 2019, 23:55

Жители Волгограда начали сбор подписей под обращением в прокуратуру с требованием пресечь вывоз загрязненного грунта в пойму городской реки. На водителей грузовиков с грунтом составлены четыре административных протокола, сообщили в мэрии.

Экоактивист Илья Александров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 24 мая зафиксировал три машины, которые выгружали мусор у реки Мокрой Мечетки. "На мои просьбы к водителю показать документы, разрешающие размещение грунта, он ничего предоставить не смог. Этот грунт с территории бывшего тракторного завода, где копают котлован под строительство торгового центра. Это грязный грунт – шлак, масло. Мы отследили, что машины едут именно с этой территории. Я звонил замглавы администрации, он сказал, что у него нет полномочий повлиять на ситуацию", - отметил Александров.

По его словам, мусор сваливают в пяти-шести метрах от русла. "Это природоохранная зона. Такой грунт должен быть вывезен не в это место. Сегодня мы начали сбор подписей, собирать будем еще дней пять, они будут отправлены прокурору", - сообщил Илья Александров.

За сегодняшний день под коллективным обращением, которое адресовано заместителю Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерию Сегизекову, собрано 150 подписей, уточнил Александров.

Жители Волгограда уже неоднократно жаловались на то, что грузовики с одной и той же стройки сбрасывают строительный мусор в пойму реки, отмечается в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Множественные нарушения зафиксированы гражданами с помощью видеосъемки. Видны номера машин, маршрут их следования, факты совершения противоправных деяний. Вместе с тем, до настоящего времени противоправная деятельность не прекращена. Загрязнение водного объекта продолжается", - говорится в обращении.

Замусоривание поймы является экологической катастрофой, считает бывший вице-мэр Волгограда Дмитрий Любитенко. "Строительный мусор и неочищенный грунт с промплощадки Волгоградского тракторного завода свозят в пойму реки Мокрой Мечетки и ссыпают прямо с обрыва. <...> Чтобы окончательно спутать все карты, по документам торговый центр проходит, как "многофункциональный", хотя на заборе уже вывешен рекламный баннер коммерческого содержания. Так мы теряем уникальное место, в котором можно создать экопарк, так мы "занимаемся" очисткой Волги, ссыпая ядовитые материалы в ее притоки. Не могу понять бездействия власти в этой ситуации, выдавшей все необходимые разрешения на застройку территории разрушенного тракторного завода. Потом эти отходы будут вывозиться за счет муниципалитета, налогоплательщиков. Что это - глупость или предательство?... В любом случае, я уже не верю в порядочность местных чиновников", - написал Любитенко на своей странице в Facebook.

Любитенко отметил, что это он подготовил текст обращения в природоохранную прокуратуру.

В Волгограде зафиксированы многочисленные случаи незаконного слива жидких бытовых отходов в Волгу, сообщил руководитель мониторинговой службы компании "РосПромЭко" Олег Соломатин. Массовые нарушения подтвердил представитель регионального отделения Общественного народного фронта Константин Глушенок. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не хочет разбираться в фактах незаконного слива отходов, считает природоохранная прокуратура.

"Вопрос в том, что если земля Тракторного завода отравленная, то после паводка все попадет в Волгу. Активисты не смогли увидеть разрешение на сброс в этом месте. По нашей информации, для сброса предоставлен полигон Алюминиевого завода", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Владимир Титов.

"В этом месте находится спартановская дамба, под руслом дамбы протекает река Мечетка. Летом это маленькая речка, а во время весеннего разлива волжская вода заполняет дамбу настолько, что там плавают рыбаки на надувных лодках, она превращается в большое озеро и включает то место, куда сейчас завезен промасленный грунт с территории Тракторного завода. Эта промасленная, пропитанная кислотами земля с болванками металлическими, с кусками резины сбрасывается в непосредственной близости от Мечетки. Самое страшное, что все это попадет в Волгу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Спартановка Нина Непомнящих.

Она отметила, что водители, которые возят землю, не признаются, на кого работают. "Насколько я поняла, застройщики привлекают мелкие компании для перевозки грунта. Грунт должны возить за алюминиевый завод, но сбрасывают у Мечетки. Грунт начали возить 24 апреля. 10 июня я в последний раз видела машины. Мне видно все из окна. Это катастрофа, весной будет жирное пятно плавать. 10 июня я выбежала туда кричать и всех выгонять. Два самосвала успели выгрузиться, приехавший бульдозер я прогнала. Потом приехал еще один самосвал, он тоже развернулся. Там райский уголок, где поют соловьи и квакают лягушки. Наше требование – чтобы оттуда эту дрянь убрали", - пояснила Нина Непомнящих.

В пресс-службе администрации Волгограда корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что разрешение на строительство многофункционального комплекса получено в январе. После жалоб местных жителей сотрудники районной администрации оперативно провели выездную проверку, сказала представитель пресс-службы. "Материалы проверки были переданы в региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Инспекторы Облкомприроды выезжали на место 7 июня. В ходе осмотра установлено, что водители двух машин с грунтом от производства земляных работ, действительно, намеревались сбросить грунт вблизи русла реки Мечетка в Тракторозаводском районе. В отношении нарушителей составлены четыре административных протокола по факту нарушения действующего законодательства - грунт должен размещаться на специализированном полигоне. Каждому нарушителю грозит два штрафа на сумму до шести тысяч рублей. Повторно инспекторы выезжали 10 июня, при этом новых фактов вывоза и размещения грунта на этом участке не установлено", - сообщила представитель местных властей.