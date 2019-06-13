13 июня 2019, 21:43

Жители Кизляра рассказали об отмене полицейского усиления

Обстановка в Кизляре сегодня спокойная, силовиков и мобильных постов полиции в городе стало меньше, сообщили местные жители "Кавказскому узлу".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Чеченская Республика. Шелковской район", установленный на окраине города. На следующий день на окраине Кизляра прошла стихийная акция протеста, были задержаны 19 человек. В течение дня 12 июня на улицах  Кизляра было много силовиков, по всему городу были расставлены мобильные посты полиции, рассказали горожане.

На улицах Кизляра сегодня оставались мобильные посты полиции, но их количество по сравнению с 12 июня снизилось, присутствие силовиков в городе заметно сократилось. Обстановку в Кизляре местные жители называют спокойной.

На мобильных постах дежурят смешанные группы полицейских: в основном это местные сотрудники, но часть сотрудников была прикомандирована из центральной России, рассказал "Кавказскому узлу" местный житель Муслим.

«Есть небольшое усиление, но силовиков стало меньше, чем было вчера. На постах останавливали [выборочно] машины. Где-то [на каких-то постах] просто  стоят, а на каких-то проверяют [документы]», сообщил он.

Прикомандированные  силовики и раньше присутствовали в Кизляре и в Кизлярском районе во время усилений, отметил Муслим. «На данный момент в городе все спокойно», - подытожил он.

Концентрация мобильных постов существенно снизилась, подтвердил кизлярец Магомед. «Стало значительно меньше. Вчера было много прикомандированных [сотрудников полиции], а [сегодня] все как обычно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Никаких препятствий для передвижения по городским и пригородным дорогам нет, хотя силовиков в Кизляре чуть больше чем обычно, сообщил житель Кизляра Саид корреспонденту "Кавказского узла".

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Задержанные на стихийном сходе в Кизляре отпущены домой", "Даудов разразился угрозами после новых атак на дорожные знаки", "Аналитики сочли инцидент с указателем в Кизляре провокацией".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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