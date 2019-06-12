День России продемонстрировал многонациональность Дагестана

12 июня 2019, 21:07

Шествие в народных одеждах и концерт с участием фольклорных коллективов состоялись сегодня в Махачкале по случаю празднования Дня России. Более половины махачкалинцев, опрошенных "Кавказским узлом", признались, что не знают истории праздника.

По случаю празднования Дня России в Махачкале прошла акция "Я – россиянин", во время которой горожанам раздавали ленты с изображением российского флага и бумажные буклеты с информацией об истории праздника. В конце акции школьники и активисты молодежных организаций развернули на центральной площади Махачкалы большой флаг России. Затем состоялось праздничное шествие, участники которого были одеты в национальную одежду. К шествию присоединились жители разных районов республики. Они прошли от центральной площади до здания Русского театра, перед которым прошел праздничный концерт. В праздничных мероприятиях приняла участие делегация из немецкого города Ольденбург, который является побратимом Махачкалы.

Пенсионер Муслим Гасанович сказал, что узнал о существовании сегодняшнего праздника лишь год назад. "Я пришел с внуком, он у меня танцор. Сын и невестка на работе, а ребенка надо было сопроводить и поддержать, поэтому я тут. Я не очень люблю такие мероприятия, мне это все не интересно, лучше бы посидел у себя в саду. Историю праздника я не знаю, и мне это даже не интересно. До недавних пор я даже не знал, что это за праздник. В прошлом году по телевизору увидел передачу, посвященную этой дате, так и запомнил. Я уверен, что большинство наших людей также не знают, что за день отмечается сегодня в России", - сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка одного из махачкалинских вузов Сабина отметила, что в ее семье нет традиции отмечать День России. "Конечно, я знаю, что это за праздник. Дома у нас этот праздник не отмечают - это просто обычный выходной день", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Студентка отметила, что принуждения к посещению празднования не было. "Все наши активисты были на празднике, никого не принуждали приходить сюда. Да, бывает так, что студентов собирают где-то, чтобы создать массовку, но не в этом случае. Кто захотел, пришел, кто не захотел - провел этот день по своему усмотрению", - заявила девушка.

Горожанин Рустам сообщил, что не знал о празднике заранее. "Мы с друзьями случайно оказались тут. С утра занимались спортом на городском пляже, а возвращаясь оттуда, услышали музыку и решили посмотреть, что тут происходит. Я не знал, что сегодня какой-то праздник. Я работаю в частной компании, сегодня у нас обычный рабочий день. Когда за сценой увидел баннеры с праздничными надписями, понял, что сегодня отмечается День России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я пришла на концерт с детьми, решили выйти погулять. Встретили шествие людей в национальной одежде. Мой сын был в восторге, и мы тоже примкнули к ним. Я работаю врачом в одной из городских больниц, но нам никто не говорил, чтобы мы обязательно принимали участие в праздничных мероприятиях, не обязывали. От коллег из других учреждений тоже ничего на этот счет не слышала. Если была бы какая-то обязаловка, то все были бы в курсе", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Анжела Гаджиева.

Из еще шестерых опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" горожан только двое знали, что за праздник отмечается 12 июня. "Я хоть и недолго жил при СССР - может быть, не все помню, - но почему-то уверен, что тогда было намного лучше, чем сейчас. Тогда была страна большая и сильная, и люди любили ее, делали все во благо. А сейчас народ даже не знает, что за день сегодня, хотя это государственный праздник", - сказал спортивный тренер Магомедгаджи Ахмедов.