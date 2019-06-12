Концерт в честь Дня России. Махачкала, 12 июня 2019 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

12 июня 2019, 21:07

День России продемонстрировал многонациональность Дагестана

Шествие в народных одеждах и концерт с участием фольклорных коллективов состоялись сегодня в Махачкале по случаю празднования Дня России. Более половины махачкалинцев, опрошенных "Кавказским узлом", признались, что не знают истории праздника.

Ансамбль "Волна". Махачкала, 12 июня 2019 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"По случаю празднования Дня России в Махачкале прошла акция "Я – россиянин", во время которой горожанам раздавали ленты с изображением российского флага и бумажные буклеты с информацией об истории праздника. В конце акции школьники и активисты молодежных организаций развернули на центральной площади Махачкалы большой флаг России. Затем состоялось праздничное шествие, участники которого были одеты в национальную одежду. К шествию присоединились жители разных районов республики. Они прошли от центральной площади до здания Русского театра, перед которым прошел праздничный концерт. В праздничных мероприятиях приняла участие делегация из немецкого города Ольденбург, который является побратимом Махачкалы.

Пенсионер Муслим Гасанович сказал, что узнал о существовании сегодняшнего праздника лишь год назад. "Я пришел с внуком, он у меня танцор. Сын и невестка на работе, а ребенка надо было сопроводить и поддержать, поэтому я тут. Я не очень люблю такие мероприятия, мне это все не интересно, лучше бы посидел у себя в саду. Историю праздника я не знаю, и мне это даже не интересно. До недавних пор я даже не знал, что это за праздник. В прошлом году по телевизору увидел передачу, посвященную этой дате, так и запомнил. Я уверен, что большинство наших людей также не знают, что за день отмечается сегодня в России", - сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка одного из махачкалинских вузов Сабина отметила, что в ее семье нет традиции отмечать День России. "Конечно, я знаю, что это за праздник. Дома у нас этот праздник не отмечают - это просто обычный выходной день", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Студентка отметила, что принуждения к посещению празднования не было. "Все наши активисты были на празднике, никого не принуждали приходить сюда. Да, бывает так, что студентов собирают где-то, чтобы создать массовку, но не в этом случае. Кто захотел, пришел, кто не захотел - провел этот день по своему усмотрению", - заявила девушка.

Открытие праздничного концерта в честь Дня России. Махачкала, 12 июня 2019 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"Горожанин Рустам сообщил, что не знал о празднике заранее. "Мы с друзьями случайно оказались тут. С утра занимались спортом на городском пляже, а возвращаясь оттуда, услышали музыку и решили посмотреть, что тут происходит. Я не знал, что сегодня какой-то праздник. Я работаю в частной компании, сегодня у нас обычный рабочий день. Когда за сценой увидел баннеры с праздничными надписями, понял, что сегодня отмечается День России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я пришла на концерт с детьми, решили выйти погулять. Встретили шествие людей в национальной одежде. Мой сын был в восторге, и мы тоже примкнули к ним. Я работаю врачом в одной из городских больниц, но нам никто не говорил, чтобы мы обязательно принимали участие в праздничных мероприятиях, не обязывали. От коллег из других учреждений тоже ничего на этот счет не слышала. Если была бы какая-то обязаловка, то все были бы в курсе", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Анжела Гаджиева.

Из еще шестерых опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" горожан только двое знали, что за праздник отмечается 12 июня. "Я хоть и недолго жил при СССР - может быть, не все помню, - но почему-то уверен, что тогда было намного лучше, чем сейчас. Тогда была страна большая и сильная, и люди любили ее, делали все во благо. А сейчас народ даже не знает, что за день сегодня, хотя это государственный праздник", - сказал спортивный тренер Магомедгаджи Ахмедов

Примечание:

"Ростовские мусульмане призвали построить вторую мечеть", "Участникам празднования Ураза-байрама в Волгоградской области не хватило мест в мечетях", "Мусульмане юга России готовятся к празднованию Ураза-байрама".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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