12 июня 2019, 07:33

Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам сельской администрации в Дагестане

Администрация села Курми в Гергебильском районе Дагестана не выплачивала зарплату восьми работникам, сообщила прокуратура 11 июня.

По данным ведомства, работникам администрации зарплата не выплачивалась в течение двух месяцев, в результате образовалась задолженность в сумме более 107 тысяч рублей.

В отношении главы муниципального образования было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и назначен штраф. "Трудовые права работников администрации восстановлены, образовавшаяся задолженность по заработной плате погашена", - говорится в сообщении, опубликованном 11 июня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам "Дагестанстеклотары". После суда 48 работникам предприятия была выплачена задолженность по зарплате на общую сумму более 714 тысяч рублей, сообщила  прокуратура Дагестана.

Примечание:

"Прокуратура потребовала выплаты 3,8 миллиона работникам дагестанского предприятия", "Бухгалтер в Дагестане заподозрена в хищении зарплат учителей ", "Прокуратура и ФОМС озвучили разные причины задержки зарплат врачам в Дагестане".

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