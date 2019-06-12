Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам сельской администрации в Дагестане

12 июня 2019, 07:33

Администрация села Курми в Гергебильском районе Дагестана не выплачивала зарплату восьми работникам, сообщила прокуратура 11 июня.

По данным ведомства, работникам администрации зарплата не выплачивалась в течение двух месяцев, в результате образовалась задолженность в сумме более 107 тысяч рублей.

В отношении главы муниципального образования было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и назначен штраф. "Трудовые права работников администрации восстановлены, образовавшаяся задолженность по заработной плате погашена", - говорится в сообщении, опубликованном 11 июня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам "Дагестанстеклотары". После суда 48 работникам предприятия была выплачена задолженность по зарплате на общую сумму более 714 тысяч рублей, сообщила прокуратура Дагестана.