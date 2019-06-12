Скриншот видеообращения Жанны Мазиховой к главе Кабардино-Балкарии, https://www.facebook.com/groups/105503963342952?view=permalink&id=353701825189830&refid=18&__tn__=-R

12 июня 2019, 01:35

Голодающие руководители "Звезды Эльбруса" потребовали приема у Кокова

Гендиректор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова пожаловалась на невнимание чиновников и записала видеообращение к врио главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой о личном приеме. Мазихова и голодающий с ней супруг Артур Байдаев также обратились с жалобой на рейдерский захват своего имущества к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", директор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и ее супруг Артур Байдаев, бывший гендиректор ЗАО "Звезда Эльбруса", с утра 6 июня на неопределенный срок объявили голодовку, добиваясь решения вопроса в связи с лишением их имущества. По словам участников акции, они проводят голодовку у себя дома и принимают только воду. 7 июня голодающих посетил сотрудник администрации главы Кабардино-Балкарии и посоветовал им обратиться к главе Следственного комитета.

Предприниматели утверждают, что имущество ЗАО "Звезда Эльбруса" и прилегающий к гостинице участок национального парка "Приэльбрусье", взятый в аренду на 49 лет, были захвачены рейдерами. Они требуют отменить приговор суда, признавшего Байдаева виновным в незаконном получении кредита в размере 7 миллионов рублей. Также Мазихова требует вернуть имущество ЗАО "Звезда Эльбруса".

Голодовка Мазиховой и Байдаева продолжается, их навещают представители общественных организаций, таких как Совет старейшин балкарского народа и "Народный контроль КБР". Постоянно за голодовкой никто не наблюдает, сообщила Жанна Мазихова корреспонденту "Кавказского узла" 11 июня. По ее словам, голодающие пьют воду, а также корвалол для успокоения. Голодающие ждут, что 12 июня их посетит врач.

9 июня Мазихова записала видеообращение к врио главы республики Казбеку Кокову, попросив принять ее и выслушать суть проблемы. В обращении, опубликованном 10 июня в группе "Другой Нальчик" в Facebook, говорится, что она еще 13 февраля получила официальный ответ с обещанием рассмотреть вопрос о личном приеме.

По словам Мазиховой, она также направила письма на имя руководителя Следкома Александра Бастрыкина, президента России Владимира Путина и в Минприроды России. В письме президенту России Мазихова пожаловалась на местных правоохранителей. "Вопрос не решают, закон не исполняют. Предполагаю, вопрос умышленно волокитят для того, чтобы скрыть эти факты. Посылают нас к Вам, говоря, что они этот вопрос решить не могут, что не имеют на это полномочий", - написала Мазихова Путину. В администрации президента супругам Мазиховой и Байдаеву подтвердили получение этого письма. Жанна Мазихова сообщила, что она и Артур Байдаев намерены записаться на прием к Бастрыкину. Она отметила, что с 7 июня никто из чиновников их не посещал.

Супруги подчеркнули, что вынужденно пошли на голодовку, поскольку остались без доходов. "Мы же не можем пойти в магазин и украсть продукты", - сказала Жанна Мазихова.

Жанна Мазихова и Артур Байдаев с 26 июня по 14 июля 2017 года проводили голодовку, протестуя против захвата их имущества и бездействия прокуратуры, а в марте 2018 года в знак протеста отказались от голосования на выборах президента России. 19 ноября 2018 года следствие завело уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Дело было возбуждено по факту незаконного перевода земельного участка в районе гостиницы из категории "земли особо охраняемых территорий" в категорию "земли населенного пункта". Следствие посчитало, что изменение целевого назначения участка было проведено с нарушением норм Земельного кодекса России. По словам Мазиховой, несмотря на то, что возбуждения дела добились они с супругом, о ходе расследования их не информировали, а в признании потерпевшими по делу было отказано. Повторная голодовка была объявлена супругами, когда они узнали о прекращении этого дела.

Примечание:

"Голодающие в Нальчике заявили о бездействии чиновников и правоохранителей", "Голодающие в Нальчике предприниматели начали пить воду", "Участница голодовки в Нальчике пожаловалась на ухудшение самочувствия".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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