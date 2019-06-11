11 июня 2019, 23:26
Житель Назрани ранен во время конфликта с полицейским
Молодой мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением, полученным в ходе конфликта с сотрудником Госавтоинспекции в Ингушетии, сообщили источники в силовых структурах.
Инцидент с применением оружия произошел сегодня днем в Назрани.
"Сотрудник ГИБДД выстрелил в молодого человека. Между ними произошел конфликт, тогда сотрудник достал табельное оружие и выстрелил", - сказал источник, слова которого приводит ТАСС.
По его данным, пострадавший местный житель был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
"Да, это произошло. Сотрудника ГАИ доставляли в наш отдел. Он только давал здесь показания. Делом занимаются следственные органы", - цитирует слова представителя отдела МВД в Назрани "Кавказ.Реалии".
Стрелявший - майор полиции, сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах интернет-издание "360".
По состоянию на 23.15 мск на сайтах и страницах в соцсетях МВД и Следкома Ингушетии нет информации о стрельбе в Назрани.
Как писал "Кавказский узел", в конце апреля житель ингушского селения Сурхахи сознался, что стрелял в здании мэрии Назрани 28 марта и ранил сына мэра.