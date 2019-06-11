Число обвиняемых по делу о солдатском демарше в Мегри достигло 21

11 июня 2019, 20:48

Еще 14 срочников обвинены в самовольном оставлении службы в воинской части на юге Армении. Помимо двух офицеров, обвинения предъявлены 19 солдатам срочной службы, сообщили в Генпрокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта в воинской части в Мегри произошли беспорядки, в результате которых часть срочников покинула казарму. Пятеро срочников после этого были обвинены в отказе от исполнения своих обязанностей. Это дело объединено в одно с делами командира воинской части в Мегри и одного из офицеров. По версии следствия, накануне беспорядков командир части отдал приказ разорвать на плацу неуставную форму 30 срочников. Его подчиненный, командир батальона, обвинен в злоупотреблении полномочиями за то, что, как полагают следователи, предоставлял свой кабинет одному из солдат, который пользовался авторитетом у военнослужащих.

Сегодня еще 14 солдатам-срочникам воинской части в Мегри было предъявлено обвинение по статье "Отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она уточнила, что они, как и другие обвиняемые, вечером 17 марта самовольно покинули воинскую часть, и только спустя два часа по приказу командира воинской части и сотрудников военной полиции вернулись на службу.

Таким образом, число обвиняемых достигло 21, отметила Хачатрян. По ее словам, никто из них не арестован, все обвиняемые срочники переданы под контроль командования воинской части.

Напомним, что Минобороны решило наказать участников беспорядков переводом в Нагорный Карабах. 24 марта родственники этих солдат провели акцию протеста перед зданием правительства. При этом матери военных заявили, что их сыновья довольны новым местом службы в Нагорном Карабахе.