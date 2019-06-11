Дело трех ростовских "узников совести" дошло до суда

11 июня 2019, 05:18

Ростовский областной суд назначил на 18 июня начало рассмотрения дела Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шамшина, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков в ноябре 2017 года. Ранее правозащитники признали активистов "узниками совести".

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. В Ростове-на-Дону были задержаны 13 активистов. По версии следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы Telegram-чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", где обсуждались планы организации массовых беспорядков. Обвинение также было предъявлено Вячеславу Шамшину, задержанному отдельно от Сидорова и Мордасова. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Предварительные слушания по делу ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шамшина завершились 10 июня. "Первое заседание по существу назначено на 18 июня", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Ростовского областного суда.

Комментариями от подсудимых и их представителей относительно предварительного расследования дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Мордасову, Сидорову и Шамшину предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках (ч.1 ст. 30 ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), им грозит до 7,5 года заключения.

Amnesty International признала Яна Сидорова и Владислава Мордасова, обвиняемых в покушении на организацию и участие в массовых беспорядках, а также Вячеслава Шамшина "узниками совести".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шамшина политзаключенными. Версия следствия об умысле на организацию массовых беспорядков представляется неправдоподобной - Сидоров и Мордасов планировали провести мирный пикет, придя на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками, объективных предпосылок к началу беспорядков в их действиях не было, указали правозащитники.

Родственники активиста ранее заявили "Кавказскому узлу", что уголовное дело возбуждено в результате деятельности провокаторов в Telegram-чате, где обсуждалось проведение мирной акции протеста. "Он говорил мне, что был чат, где были провокаторы, которые призывали ко всяким незаконным действиям, но на этих людей просто не обращали внимания. Он не поддерживал это, говорил максимум о листовках и мирных акциях", - рассказал 6 апреля один из родственников Яна Сидорова.