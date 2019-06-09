Голосование на выборах в Грузии завершилось уголовными делами

09 июня 2019, 23:54

Министерство внутренних дел Грузии в день голосования на втором туре промежуточных выборов в парламент возбудило два уголовных дела. В частности, полиция расследует нападение на дочь одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Барамидзе.

Как писал "Кавказский узел", на промежуточных выборах в парламент Грузии от Мтацминдского района Тбилиси 19 мая ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур прошли кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Владимир Кахадзе, который получил в первом туре 41,01% голосов, и кандидат от альянса оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Свободные демократы" Шалва Шавгулидзе, за которого в первом туре проголосовали 36,84% избирателей. Второй тур выборов состоялся сегодня. Оппозиция заявила о давлении на избирателей в Тбилиси.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту физического насилия в отношении дочери одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Барамидзе. Инцидент произошел на территории, прилегающей к избирательному участку №18. Видео происшествия опубликовал Георгий Барамидзе на своей странице в соцсети Facebook. В ролике виден конфликт между двумя женщинами. Одна из них замахнулась на другую, та уворачивается и кричит на грузинском языке: "отпусти руку" (перевод сделала корреспондент "Кавказского узла").

Дело ведется по статье о насилии и угрозе насилия во время предвыборной агитации или предвыборной кампании в здании избирательной комиссии или на прилегающей территории. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет, говорится в сообщении МВД Грузии, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Второе уголовное дело, по данным ведомства, возбуждено по факту инцидента с угрозами на территории избирательного участка №17.

МВД проводит допрос свидетелей по двум этим делам.

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