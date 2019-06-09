Снос дома в Сочи поставил под угрозу жизни четырех человек

09 июня 2019, 05:44

Семья Чуриковых, проживающая в аварийном доме в Сочи, отказалась переселяться в однокомнатную квартиру. Власти города отключили жильцам дома свет и начали сносить здание.

На переселение в экстренном порядке жители дома 14 по улице Инжирной в Сочи пожаловались на смс-сервис "Кавказского узла" 3 июня. "Дом признан аварийным администрацией города. Мы ждали расселения много лет, однако, переселяют нас только сейчас в экстренном порядке, без нашего согласия", - написали авторы обращения. "Неизвестные... стали разбирать наш старый дом, хотя у нас там находятся наши личные вещи и документы, и мы еще живем в этом доме. Нас всего 5 семей. Или около 20 человек. Одна из семей еще судится за свое право на достойное жилье. Окончательного решения суд не принял", - также написали авторы обращения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент побывала 8 июня на улице Инжирной. Дом №14 1935 года постройки обесточен.

По словам 55-летнего Игоря Чурикова, квартиру в этом доме получал его отец по договору социального найма как сотрудник санатория.

«Расселения ждем уже полвека. Жилье давалось как временное. И вот дождались. Сегодня дом обесточили. Нам не на чем даже приготовить обед», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, они отказались от переселения в однокомнатную квартиру в доме на улице Вишневой, так как семья из четырех взрослых человек, один из которых является инвалидом, не может жить в одной комнате.

«Мы куда только не звонили. Ответ один: "Вас переселили". Но нам даже не показали комнату, в которой мы будем жить, не спросили нашего согласия. Когда мы поехали сами и увидели эту комнату, то сразу от нее отказались», - рассказала Светлана Чурикова.

«Не получив нашего согласия на расселение, по указанию мэрии неизвестные стали с начала июня разбирать наш дом, хотя у нас там находятся наши личные вещи и документы, и мы еще живем в этом доме. Нас было всего шесть семей. Или более 30 человек. Одна из семей еще судится за свое право на достойное жилье. Окончательного решения суд не принял. Нашу семью просто выживают на улицу без решения суда и согласия на переселение в сомнительную «новостройку», - сказал Игорь Чуриков.

Сотрудник Управления капитального ремонта администрации Сочи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что "на доме 14 по улице Инжирная с июня ведутся работы по контракту «Снос расселенных многоквартирных домов, вывоз и размещение строительных отводов, оставшихся после сноса многоквартирных домов, признанных аварийными».

"Официально работы начались еще 24 мая по контракту и будут закончены до 1 июля 2019 года. Заказчиком выступает МКУ г. Сочи «Управление капитального ремонта», подрядчиком - ООО "Подрядчик", - сообщил он.

«Мы выполняем свою работу. Что касается людей, нам про них ничего не говорили. Свет им отключали не мы, а Кубаньэнергосбыт», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнитель работ по сносу дома Семен Ткачев.

Сотрудник администрации Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что семье Чуриковых предложена квартира в новостройке, тогда как их дом расселен и подлежит сносу по программе от 11 февраля 2019 года №144 «О предоставлении по договору социального найма квартир в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилищных прав собственников и нанимателей аварийных домов», утвержденной постановлением администрации города Сочи от 25 декабря 2019 года №3659».

По словам сотрудника мэрии, новостройка №18/8 по ул. Вишневая сдана в эксплуатацию и площадь квартиры, предоставленной семье Чуриковых, соответствует требованиям законодательства.

Выселить принудительно или переселить может только суд, отметил независимый от данного дела адвоката Сергей Костюк.

"Такого решения суда в отношении Чуриковых нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что рабочие разбирают дом, в котором остаются люди.

"На проживающих может обрушиться крыша, балки, может случиться непоправимое. И никаких работ производить нельзя, пока в доме есть жильцы. Этим людям надо обратиться к прокурору», - сказал адвокат.

Игорь Чуриков рассказал, что 8 июня его семья обратилась в прокуратуру.