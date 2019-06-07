Житель Кубани осужден за резонансное тройное убийство

07 июня 2019, 19:09

Суд в Краснодарском крае назначил 24 года колонии Магомедрасулу Абдулмеджидову, признанному виновным в убийстве трех человек и покушении на убийство еще пяти.

Как сообщал "Кавказский узел", закончившийся стрельбой конфликт произошел в станице Казанской в ночь на 31 марта 2017 года. На месте был убит 21-летний мужчина, а еще двое, 19 и 34 лет, скончались от полученных ранений в больнице. Еще пять человек выжили, поскольку успели укрыться от стрелявшего, сообщило следствие.

Согласно приговору, Абдулмеджидов 30 марта 2017 года встретился в бильярдном клубе станицы Казанской с группой мужчин, чтобы урегулировать дорожный конфликт. Там Абдулмеджидова избили. После этого он сел в припаркованный у клуба автомобиль, где находились двое его знакомых. Они дали Абдулмеджидову автомат, и мужчина открыл огонь по обидчикам, которые вышли на крыльцо, сообщило следствие.

Суд признал Магомедрасула Абдулмеджидова виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Житель Кубани приговорен к 24 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год и семь месяцев. Приговор в законную силу не вступил, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Ранее знакомый Абдулмеджидова Иван Кухтинов был приговорен к трем годам в колонии общего режима по обвинению в незаконном хранении оружия. Еще один человек, который, по данным следствия, сидел за рулем машины, когда Абдулмеджидов стрелял из автомата, объявлен в розыск, информировала сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.