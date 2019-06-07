07 июня 2019, 16:33

Прокурор затребовал для азербайджанского журналиста 6,5 года лишения свободы

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор предложил приговорить главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова к 6,5 года лишения свободы. Журналист отвергает обвинение. Он считает дело заказным и связанным с его публикациями.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов находится под арестом с 27 октября 2018 года несмотря на попытки защиты добиться его освобождения из-под стражи. 20 декабря суд продлил срок ареста еще на три месяца. 24 декабря 2018 года Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу журналиста на обыск в его доме и автомобиле с досмотром электронных устройств. Обыск у Рагимова проводился без санкции суда, заявил тогда его адвокат Эльчин Садыгов. 

Дело в отношении Рагимова возбуждено по многочисленным жалобам граждан, заявила Служба госбезопасности Азербайджана. Главреду предъявлены обвинения в неоднократном вымогательстве путем шантажа. Сам Рагимов настаивает на своей невиновности. Он заявил, что спецслужбы начали за ним слежку после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. 6 декабря 2018 года "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в список политзеков.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу Рагимова гособвинитель предложил признать журналиста виновным по статье 182.2.2 УК Азербайджана (вымогательство путем угроз, те же действия совершенные неоднократно) и приговорить его к 6,5 года лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов, отметив, что максимальная санкция по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Защитник попросил время для подготовки к заключительной речи, и судья назначил следующее заседание на 12 июня. Адвокат воздержался до заключительной речи от комментариев, подчеркнув лишь, что журналист не признает себя виновным и считает дело заказанным и связанным с его профессиональной деятельностью.

Юрист Института права медиа Халид Агалиев назвал дело против Рагимова "неоднозначным".

"Мы отслеживали это дело. По данным обвинения, Икрам Рагимов вымогал деньги у ряда предпринимателей, угрожая публикацией порочащих их сведений. Служба государственной безопасности даже опубликовала аудиозапись его разговоров с предпринимателями, где обсуждались суммы. Рагимов же заявил, что запись его разговоров была смонтирована так, чтобы выставить его вымогателем, и на самом деле предприниматели оказывали ему материальную помощь для издания сайта, а потом на них оказывали давление, чтобы они дали против него показания. Сами предприниматели избегали контактов с прессой и правозащитниками и делать однозначные выводы о достоверности или недостоверности обвинения и доказательств сложно", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по его мнению, вокруг дела Рагимова был политический контекст. Журналист длительное время критиковал власти за несправедливое распределение государственной финансовой помощи СМИ, после чего был заблокирован его сайт. "Где-то за две-три недели до ареста Рагимова доступ на сайт разблокировали после того, как, по словам самого журналиста, его приняли в администрации президента. Тем не менее, он продолжил критику кураторов СМИ в администрации президента. Все это дает основания полагать, что истинной причиной ареста Рагимова могла быть критика властей", - сказал Агалиев.

По его словам, рабочая группа по составлению списка политзаключенных, в которую он входит, обсуждала вопрос о признании Рагимова политзаключенным. "Мнения разделились, и было решено пока считать его потенциальным политзаключенным и вернуться к вопросу после завершения судебного процесса", - отметил Агалиев.

Однако "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" 6 декабря 2018 года включил Рагимова в список политзеков.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили выступление прокурора на процессе по делу Рагимова.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Суд в Баку оставил Икрама Рагимова под стражей", "Главред сайта realliq.info  задержан в Азербайджане", "Суд в Азербайджане освободил осужденных за клевету журналиста и его информатора".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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