Директор вуза в Ростове осужден за бесплатное обучение 39 студентов

07 июня 2019, 11:42

Суд приговорил бывшего главу филиала Российской правовой академии в Ростове-на-Дону к 1,5 годам условного срока за незаконный перевод студентов с коммерческого обучения на бюджетное, сообщила 6 июня прокуратура. Ущерб вузу составил 4,4 миллиона рублей.

По версии следствия, директор ростовского филиала Российской правовой академии Минюстиции России с сентября 2007 года по август 2016 года незаконно обучил 39 студентов за счет доходов вуза. Ранее обучающиеся поступили в вуз на коммерческой основе. Ущерб образовательному учреждению составил 4,4 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России по Южному федеральному округу 6 июня.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего директора вуза виновным по статье «превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК России) и приговорил его к 1,5 годам заключения условно с испытательным сроком на два года, отмечает ведомство. Приговор в законную силу не вступил.

С 2016 года директор академии находился под подпиской о невыезде, а летом 2018 года прокуратура передала его дело в суд, сообщает сегодня Donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета, а также трое членов приемной комиссии вуза арестованы по подозрению в получении взяток за выдачу дипломов.