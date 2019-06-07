Три человека погибли при крушении вертолета в Грузии

07 июня 2019, 07:24

Вертолет американо-канадского производства Bell 505 потерпел крушение в Казбегском районе Грузии. В результате катастрофы погибли три человека, которые находились на борту.

Упал вертолет 6 июня на прилегающей к поселку Степанцминда Казбегского районе территории, в ненаселенной местности. В числе погибших член экипажа и два сотрудника компании Rooms Hotel Kazbegi.

Для выяснения причин происшествия на место крушения прибыли специалисты Бюро по изучению транспортных происшествий и инцидентов в сфере гражданской авиации и морского транспорта Минэкономики Грузии.

"Это был вертолет американо-канадского производства типа Bell-505, который выпущен в 2018 году и зарегистрирован Агентством гражданской авиации 15 июня 2018 года. Вертолет прошел всяческую техническую проверку, и им управлял очень опытный пилот. На борту находились еще два пассажира, к сожалению, все трое - погибли", - цитирует заявление ведомства "Грузия Online".

У вертолета, упавшего в Казбеги, нет "черного ящика", однако информация может храниться в компьютерах, об этом на месте происшествия заявил глава бюро Давид Гиунашвили.

"Вертолет взлетел с ангара, находящегося напротив Коби. Летел в направлении гостиницы Rooms. На том месте, где упал вертолет, мы сейчас изучаем его части… У этого летательного аппарата нет, что называется, "черного ящика" и хранилища информации. Однако, исходя из конфигурации, детальная информация может храниться в компьютерах электронного управления", - цитирует Гиунашвили издание.

По одной из версий, вертолет мог упасть из-за того, что зацепился за линию электропередачи. В грузинской электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia исключили такую вероятность.

"В электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia в направлении Гудаури - Казбеги сегодня не было аварийного отключения. В этой сети подача электроэнергии происходит беспрерывно и, соответственно, исключено, что летательный аппарат зацепился за сеть, принадлежащую компании", - цитируют заявление компании "Новости-Грузия".

Вертолет принадлежит компании "Авиатор +", предлагающей услуги воздушного такси. Этой авиакомпанией, как и сетью гостиниц Rooms, владеет Adjaragroup, занимающаяся гостиничным бизнесом в стране.

Вертолет, который потерпел крушение, прошел техническую проверку 22 мая, сообщил исполнительный директор Adjaragroup Валерий Чехерия.

"К сожалению, погибли трое наших сотрудников. Насколько я знаю, вертолет взлетел в Казбеги и вскоре после этого упал. Технических проблем у вертолета не было, 22 мая ему была проведена техническая проверка, которая до этого проводилась периодически", - цитирует Чехерию грузинский "Первый канал".

В связи с падением частного вертолета МВД Грузии начало расследование по 6-й части 275-й статьи УК Грузии.

"На месте происшествия мобилизованы сотрудники службы спасения и скорой медицинской помощи, полиция и эксперты-криминалисты начали следственные действия. Следствие ведется по факту нарушения правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего за собой гибель двух и более человек", - цитирует заявление ведомства Saqinform.ge.