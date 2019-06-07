МЧС исключило радиоактивную угрозу после пожара в онкоцентре Махачкалы

07 июня 2019, 03:46

Угрозы радиоактивного загрязнения после пожара в радиологическом отделении онкологического диспансера нет, заявили МЧС Дагестана. По данным Минздрава республики, дорогостоящее оборудование центра не повреждено, и после выходных он возобновит прием пациентов в штатном режиме.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня произошел пожар в радиологическом корпусе онкологического центра Махачкалы. Пользователи Instagram обсудили версию об умышленном поджоге. По данным МВД республики, костер у здания онкоцентра в Махачкале, устроенный 10-летним мальчиком, стал причиной возгорания крыши медучреждения. Однако пользователи Instagram засомневались в доказательствах официальной версии пожара.

Пожар в республиканском онкологическом центре был ликвидирован с минимальными последствиями благодаря незамедлительной реакции, сообщила 6 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница республиканского МЧС.

"Радиактивной угрозы нет. Была оперативная реакция. Ничто нигде не взорвалось», - сказала она.

Республиканский онкологический центр не получил значительных повреждений, дорогостоящее оборудование центра не повреждено. Радиологический корпус, где и был очаг возгорания, после праздничных дней будет работать в штатном режиме, сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана "Кавказскому узлу".

"Сейчас праздничные выходные. Большинство пациентов празднуют праздник. Радиологический корпус с понедельника [с 10 июня] будет работать в обычном режиме", - сказала она.

В связи с празднованием Ураза-байрама в Дагестане объявлены нерабочими 5, 6 и 7 июня.

По информации Минздрава, на момент возгорания в радиологическом корпусе находились два пациента. Поскольку данный онкодиспансер является единственным в республике, то соответственно и радиологическое отделение единственное в Дагестане, пояснила сотрудница пресс-службы министерства.