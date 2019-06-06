Антонина Аксенова. Кадр видео OTVrussia https://www.youtube.com/watch?v=itQ9XTcEvhY

06 июня 2019, 22:46

Мать погибшего в Чечне солдата пожаловалась на давление кубанских чиновников

Иск о чести и достоинстве стал продолжением давления, которое оказывается на Комитет солдатских матерей Кореновского района Кубани, сообщила глава этой организации Антонина Аксенова. Потерявшая в Чечне сына женщина утверждает, что сама стала жертвой клеветников.

Как писал "Кавказский узел", жительница Кореновска Вера Адодина подала в суд иск о чести и достоинстве к Аксеновой, в котором заявила, что глава районного Комитета солдатских матерей на одном из собраний усомнилась в подвиге ее сына, погибшего в Чечне.

«Меня оклеветали, я не отрицала подвиг, я не говорила ничего такого про Владимира. Оклеветали меня чиновники», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Антонина Аксенова.

По ее словам, Вера Адодина указала в своем иске, что Аксенова на одном из собраний в местной администрации заявила, будто Владимир Адодин не погиб в ходе сражения, а выступил в качестве парламентера, перешел на сторону чеченских боевиков, как они требовали, но обстоятельства его гибели не установлены. На собрании обсуждалась кандидатура местных жителей, которым планировали присвоить почетное звание «Имя Кубани».

По словам Аксеновой, Веры Адодиной не было на том совещании, протокол собрания ей предоставили чиновники. Аксенова утверждает, что ее слова в протоколе совещания были переданы неверно - она лишь предложила систематизировать информацию про сына Адодиной.

По ее словам, в иске Адодина просила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, но суд 28 ноября 2017 года присудил 20 тысяч рублей. Аксенова пыталась обжаловать решение Кореновского райсуда в апелляционном и кассационном порядке в Краснодарском краевом суде, но вторая инстанция в марте 2018 года оставила решение райсуда в силе, а кассационная – в августе 2018 года отказала в рассмотрении жалобы.

В иске Вера Адодина ссылалась на наградной лист о вручении ее сыну ордена «Мужества» посмертно. При этом Аксенова утверждает, что военная прокуратура Краснодарского гарнизона установила, что в личном деле сына Адодиной нет наградного листа, на основании которого был подан иск, а в выданном военкоматом документе перепутаны даты. «Война в Чечне началась 11 декабря 1994 года, мальчик этот погиб в январе 1995 года, а они наградили его посмертно 10 сентября 1994 года. То есть до начала войны в Чечне», - рассказала Антонина Аксенова.

Она отметила, что преследование ее организации началось в 2017 году: сначала портрет ее погибшего сына был убран с доски почета из школы, в которой он учился, затем возглавляемый ею Комитет солдатских матерей лишился офиса, а потом Адодина подала на нее в суд.

Во всем этом Аксенова обвиняет местных чиновников. «Им не нравится, что мы отстаиваем права и интересы семей погибших родителей военнослужащих, помогаем людям льготы получить», - заявила Аксенова.

В настоящее время она собирает документы, чтобы вновь обратиться в суд и обжаловать решение по иску Адодиной по вновь открывшимся обстоятельствам. Представители организации «Офицера России» после исследования документов решили предоставить Комитету солдатских матерей юридическую помощь, отметила Антонина Аксенова.

В пресс-службе администрации Кореновского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что не имеют отношение к иску Адодиной к Аксеновой, поскольку это личные отношения двух женщин.

В средней школе, откуда был убран портрет погибшего сына Антонины Аксеновой, от комментариев отказались.

Комментариями Веры Адодиной «Кавказский узел» пока не располагает.

На "Кавказском узле", опубликована подшивка "Первая чеченская: 20 лет с вывода войск", в которой собраны статьи о поворотных моментах войны, биографии главных действующих лиц, а также кадры военной видеохроники.

Примечание:

"Выставка в Краснодаре напомнила о проблемах ветеранов чеченских войн", "Памятник участникам войны вызвал межнациональный конфликт в Калининауле", "Власти увековечили ставший символом двух чеченских войн танк".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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