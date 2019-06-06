Обвиняемый в торговле людьми задержан в Армении

06 июня 2019, 21:32

Гражданин России, находившийся в розыске в Армении по обвинению в траффикинге, задержан на границе с Грузией, сообщили сегодня в армянской полиции.

По данным ведомства, обвиняемый был задержан на пункте пограничного контроля "Баграташен" и доставлен в отделение полиции.

Мужчина подозревается по статье о траффикинге в отношении двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет. Он разыскивался с 27 июня 2018 года сотрудниками полиции ереванского района Канакер-Зейтун, пишет со ссылкой на пресс-службу полиции Армении РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал о случаях торговли людьми в других регионах Южного Кавказа. В августе 2017 года армянские следователи заявили, что гражданин Армении 14 лет находился в условиях, которые характеризуются как рабство, и подвергался эксплуатации в Грузии.