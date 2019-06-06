Махачкала. Дагестан. Фото: ArgoDag https://ru.wikipedia.org

06 июня 2019, 21:37

Дагестан вышел в лидеры бизнес-антирейтинга

Только за прошедший год в Дагестане закрылись более 5 тысяч компаний и предприятий, а новых появилось только 990. В Ингушетии и Чечне отмечается обратная динамика, следует из материала РБК.

Сокращение числа коммерческих предприятий отмечается по всей России: в 2018 году прекратили деятельность более 600 российских компаний, а новых появилось только 290 тысяч. Экономисты связывают эту тенденцию с проблемами делового климата, сложностями налогового администрирования, низкой покупательской способностью населения и другими экономическими факторами, которые в совокупности делают бизнес убыточным.

Тренд на сокращение числа бизнес-предприятий зафиксирован в 80 регионах России, но наиболее сложная ситуация в Дагестане: число закрывшихся компаний превышает число вновь созданных более чем в пять раз, пишет сегодня со ссылкой на исследование FinExpertiza РБК.

По соотношению ликвидированных и созданных предприятий Дагестан стал лидером антирейтинга регионов с негативным бизнес-климатом - на 990 открывшихся компаний приходятся 5061 закрывшееся предприятие.

О негативных тенденциях говорит и другой показатель - средний срок «жизни» предприятий. По нему Дагестан также попал в десятку антилидеров и "уступает лишь другим республикам Северного Кавказа", где средний срок жизни компании составляет 4,4 года, отметил ведущий аналитик «СКБ Контур» Владимир Савельев. По словам аналитика, в Дагестане «закрываются в основном молодые предприятия, в то время как возрастные организации плотно держатся за рынок».

Любой бизнес в Дагестане, начиная от мелкой лавочки, закачивая крупным предприятием, имеет прямое или косвенное отношение к представителям власти или правоохранительным структурам, заявлял ранее "Кавказскому узлу" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Если бизнес в Дагестане принадлежит какому-то чиновнику или родственнику чиновника, он имеет больше шансов на выживание, так как у него больше преференций..

Примечательно, что два региона Северного Кавказа вошли в лидеры рейтинга по соотношению открывшихся и закрывшихся предприятий. В Ингушетии открылось 615 предприятий, а закрылось 384, в Чечне открылось 657 предприятий, закрылось -  594.

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании 5 марта заявлял, что "в Дагестане создана атмосфера защиты интересов бизнеса", отмечает сегодня местное издание "Новое дело". Журналисты также обратили внимание на недавнее интервью главы республики - в нем Васильев признался, что "не нашел общего языка" с руководителем налоговой службы. По словам Васильева, глава управления Федеральной налоговой службы по Дагестану называл невозможным сбор налогов "в полной мере". Власти Дагестана смогли, вопреки этой позиции, "сбор налогов эффективно наладить" и "в прошлом году дополнительно собрали пять миллиардов рублей налогов".

Издание обратилось к администрации главы и правительства Дагестана с просьбой прокомментировать данные о сокращении предприятий в республике. Журналисты "Нового дела" также интересуются, связано ли резкое сокращение субъектов бизнеса с увеличением сбора налогов.

Примечание:

"Власти Дагестана оценили объездную дорогу близ Дербента в 40 миллиардов", "Сулейман Керимов обвинен во Франции по делу о неуплате налогов", "Глава дагестанской фирмы заподозрен в неуплате налогов на 8 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 июня 2019, 22:46

06 июня 2019, 22:31

  • Члены "Дашнакцутюн" массово признались в избиении противника Кочаряна

    Сторонники АРФ "Дашнакцутюн" явились в отделения полиции в Ереване и других городах, взяв на себя вину за избиение активиста Вардана Арутюняна. Они заявили, что наказали активиста за оскорбление сторонников второго президента Армении Роберта Кочаряна. Полиция проигнорировала эти признания, поскольку подозреваемый в нападении уже задержан.

06 июня 2019, 22:26

06 июня 2019, 22:11

06 июня 2019, 22:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы