Дагестан вышел в лидеры бизнес-антирейтинга

06 июня 2019, 21:37

Только за прошедший год в Дагестане закрылись более 5 тысяч компаний и предприятий, а новых появилось только 990. В Ингушетии и Чечне отмечается обратная динамика, следует из материала РБК.

Сокращение числа коммерческих предприятий отмечается по всей России: в 2018 году прекратили деятельность более 600 российских компаний, а новых появилось только 290 тысяч. Экономисты связывают эту тенденцию с проблемами делового климата, сложностями налогового администрирования, низкой покупательской способностью населения и другими экономическими факторами, которые в совокупности делают бизнес убыточным.

Тренд на сокращение числа бизнес-предприятий зафиксирован в 80 регионах России, но наиболее сложная ситуация в Дагестане: число закрывшихся компаний превышает число вновь созданных более чем в пять раз, пишет сегодня со ссылкой на исследование FinExpertiza РБК.

По соотношению ликвидированных и созданных предприятий Дагестан стал лидером антирейтинга регионов с негативным бизнес-климатом - на 990 открывшихся компаний приходятся 5061 закрывшееся предприятие.

О негативных тенденциях говорит и другой показатель - средний срок «жизни» предприятий. По нему Дагестан также попал в десятку антилидеров и "уступает лишь другим республикам Северного Кавказа", где средний срок жизни компании составляет 4,4 года, отметил ведущий аналитик «СКБ Контур» Владимир Савельев. По словам аналитика, в Дагестане «закрываются в основном молодые предприятия, в то время как возрастные организации плотно держатся за рынок».

Любой бизнес в Дагестане, начиная от мелкой лавочки, закачивая крупным предприятием, имеет прямое или косвенное отношение к представителям власти или правоохранительным структурам, заявлял ранее "Кавказскому узлу" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Если бизнес в Дагестане принадлежит какому-то чиновнику или родственнику чиновника, он имеет больше шансов на выживание, так как у него больше преференций..

Примечательно, что два региона Северного Кавказа вошли в лидеры рейтинга по соотношению открывшихся и закрывшихся предприятий. В Ингушетии открылось 615 предприятий, а закрылось 384, в Чечне открылось 657 предприятий, закрылось - 594.

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании 5 марта заявлял, что "в Дагестане создана атмосфера защиты интересов бизнеса", отмечает сегодня местное издание "Новое дело". Журналисты также обратили внимание на недавнее интервью главы республики - в нем Васильев признался, что "не нашел общего языка" с руководителем налоговой службы. По словам Васильева, глава управления Федеральной налоговой службы по Дагестану называл невозможным сбор налогов "в полной мере". Власти Дагестана смогли, вопреки этой позиции, "сбор налогов эффективно наладить" и "в прошлом году дополнительно собрали пять миллиардов рублей налогов".

Издание обратилось к администрации главы и правительства Дагестана с просьбой прокомментировать данные о сокращении предприятий в республике. Журналисты "Нового дела" также интересуются, связано ли резкое сокращение субъектов бизнеса с увеличением сбора налогов.