Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать дорогу в Дагестане

06 июня 2019, 20:51

Состояние автодороги "Тлярата-Камилух" в Тляратинском районе не соответствует нормам закона об обеспечении безопасности дорожного движения, заявила прокуратура, потребовав от местной администрации привести в порядок дорожное полотно.

По данным ведомства, проверка показала, что администрация района должным образом не выполняет обязанности по содержанию дорог местного значения.

"Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части превышения предельно-допустимых норм повреждений покрытий проезжей части, затрудняющих движение транспортных средств по автомобильной дороге "Тлярата-Камилух". В целях устранения нарушений в адрес главы муниципального района внесено представление", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана в 2017 году сообщало о реконструкции подъезда, идущего от дороги "Тлярата-Камилух", к селу Сикар. Участок, который подлежал ремонту, был в крайне плохом состоянии. При этом он пересекал несколько водотоков, где во время дождей происходил размыв земляного полотна, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства в августе 2017 года.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Ахтынском районе Дагестана, заявив, что она небезопасна для автомобилистов, так как размыта рекой и значительно уже, чем положено. Также ведомство, что обратилось в суд требованием отремонтировать дороги в Тарумовском районе.