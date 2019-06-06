Грузинские НПО раскритиковали список кандидатов в судьи Верховного суда

06 июня 2019, 20:24

Связанная с властями группа лоббирует избрание судьями Верховного суда Грузии восьми человек, связанных с преследованиями в годы президентства Михаила Саакашвили, заявили представители неправительственных организаций. Ряд НПО, юристов и политических объединений предложили парламенту создать группу по разрешению кризиса судебной системы.

"Кавказский узел" писал, что 2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Высший совет юстиции представил парламенту список из 140 кандидатов в судьи Верховного суда, которых бессрочно избирает парламент.

Главная проблема современной судебной системы Грузии заключается в том, что судейский корпус не удовлетворяет потребностям общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. По их словам, из-за неустановившейся системы назначения судей работа судебной системы в стране практически застопорилась, возник дефицит кадров.

Среди кандидатов есть те, кто причастен к преследованиям в президентство Михаила Саакашвили, заявила руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури. Их участие в конкурсе указывает на то, что определенная группа пытается ввести в состав Верховного суда своих людей, считает Гигаури. "У этих людей есть гарантии быть избранными", - заявила она в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Вопрос назначения судей обострился в декабре 2018 года, в том числе в связи с конкретными кандидатурами на вакантные должности, напомнил представитель "Форума гражданского общества Восточного партнерства" Лаша Тугуши.

В декабре 2018 года председатель юридического комитета парламента Грузии Екатерина Беселия ушла в отставку, заявив о непрозрачном отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда страны. По словам Беселия, среди кандидатов были судьи, причастные к политическим преследованиям во времена Саакашвили.

По словам Тугуши, восемь человек "с проблемами репутационного характера" остаются в числе 140 претендентов на 20 мест в Верховном суде. "Их внесли в список непрозрачным образом. Лоббировать кандидатов в судьи может маленькая группа, клан, который имеет влияние в судебной системе и который связывают с властями", - сказал Тугуши корреспонденту "Кавказского узла".

В конце января в Тбилиси прошли акции протеста с требованием об отставке председателя Апелляционного суда и членов Высшего совета юстиции, одобрившие список кандидатов в судьи Верховного суда. Протест был направлен против клановости в судебной системе, пояснила член Высшего совета юстиции Анна Долидзе. После этого все кандидаты в судьи заявили о самоотводе.

Лаша Тугуши отметил, что в конкурсе также принимают участие главный прокурор страны, его заместитель и председатель Конституционного суда. По мнению Тугуши, вероятность их избрания высока, а это, в свою очередь, приведет к подконтрольности Верховного суда властям.

Ранее оппозиция раскритиковала главного прокурора Грузии Шалву Тадумадзе за попытку занять кресло судьи. Критики расценили это решение как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть. В свою очередь, политологи сочли, что Тадумадзе решил перейти на более спокойную работу.

18 юристов, семь неправительственных организаций и восемь политических объединений и партий 4 июня направили в парламент обращение, в котором призвали предпринять шаги для оздоровления судебной системы и ликвидации "кланового правления". "Судебная система развивается в неверном направлении. В суде существует моральный, кадровый и репутационный кризис управления, преодолеть который невозможно без соответствующей общественной и политической воли", - говорится в обращении. Авторы обращения считают, что "уродливая судебная система перешла по наследству от предыдущей власти" (президентства Михаила Саакашвили. - Прим. "Кавказского узла").

Парламенту предложено создать специальную группу с участием чиновников и общественности, которая должна разработать план оздоровления судебной системы.

Один из авторов обращения, бывший советник президента Грузии по правам человека Каха Кожоридзе, признался, что у него нет "особой надежды" на поддержку этой инициативы со стороны депутатов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Напомним, что отбор кандидатов в судьи Верховного суда будет проводиться в четыре этапа перед тем, как список поступит на утверждение в парламент. Предполагается также дополнительный этап отбора судей, пятый, который проводится в том случае, если парламент откажется утверждать того или иного кандидата. В таком случае Высший совет юстиции предлагает в качестве кандидата того, кто не дошел до третьего этапа. Внесенные изменения в закон позволят сделать выбор и назначение судей Верховного суда чрезвычайно прозрачным, заявил председатель юридического комитета Анри Оханашвили.