Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

06 июня 2019, 10:33

Начальник морга обвинен в фальсификации смерти волгоградки

Бывший главный врач волгоградского областного патологоанатомического бюро обвиняется в фальсификации заключения о смерти беременной женщины, требованиях "откатов" от подчиненных и превышении полномочий, заявило 5 июня следствие.

Как писал "Кавказский узел", руководитель волгоградского патологоанатомического бюро был заподозрен в служебном подлоге. По данным правоохранителей, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, подозреваемый подменил биологические образцы умершей от вирусной инфекции жительницы Волгограда.

По мнению волгоградца Арама Мачкаляна, его беременная супруга Елена умерла по недосмотру врачей, а при проведении вскрытия вместо диагноза "пневмония" был поставлен диагноз "аутоимунный гепатит", причем печень женщины подменили печенью неизвестного мужчины. Мачкалян отметил, что был недоволен расследованием дела и добился встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двух его подчиненных, отметил следком.

"В январе 2017 года установив, что смерть беременной наступила от вирусной инфекции, обвиняемый решил искусственно занизить показатель материнской смертности на территории Волгоградской области. Главврач вступил в сговор с исполняющей обязанности заведующей отделением и врачом-патологоанатомом, которые, уничтожив биологические образцы роженицы, подменили их печенью мужчины с гепатитом. Они сфальсифицировали протокол исследования, справку о смерти, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам", - говорится в сообщении от 5 июня на сайте управления СК России по Волгоградской области.

По данным ведомства, также руководитель медучреждения, зная, что санитары бюро оказывают запрещенные платные услуги по подготовке тел умерших к погребению, стал требовать с них "откаты" и "заработал" на своих подчиненных почти 600 тысяч рублей, говорится в сообщении от 5 июня на сайте управления СК России по Волгоградской области.

"Кроме того, с конца декабря 2017 года и на протяжении четырех месяцев главврач начислял большие премии девяти своим подчиненным, но значительную часть из этих денег забирал себе. Общая сумма ущерба составила 162 тысячи рублей", - отмечается в сообщении.

Следком подчеркнул, что обвинения предъявлены по пяти статьям УК России: "получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное в крупном размере", "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "превышение должностных полномочий", "служебный подлог" и "организация служебного подлога".

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнуло ведомство.

Комментариев представителей обвиняемых по поводу заявления СКР пока не поступало.

Примечание:

"Житель Волжского обвинил врачей в попытке скрыть причины смерти сына","Заместитель главврача волгоградской больницы осуждена за взятки","Мать погибшего жителя Сочи требует расследовать дело о смерти ее сына".

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