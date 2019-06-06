Армения впервые не поддержала Россию в ООН в вопросе о грузинских беженцах

06 июня 2019, 06:58

Генеральная Ассамблея ООН в ходе 73-й сессии приняла резолюцию о положении беженцев из Абхазии и Южной Осетии и подтвердила их право вернуться в свои дома на всей территории Грузии. Армения впервые не приняла участие в голосовании по предложенной резолюции и воздержалась.

Генассамблея ООН подтвердила право всех внутренне перемещенных лиц, беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в свои дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Южной Осетии.

В принятой 4 июня резолюции подчеркивается необходимость "соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии, и воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав", сообщает официальный сайт ООН.

Государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН призвали разработать график для обеспечения добровольного и безопасного возвращения в свои дома всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших в результате конфликтов в Грузии.

На 1 января 2019 года в Грузии было зарегистрировано 282 380 внутренне перемещенных лиц, говорится в докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Генассамблеи. Наибольшее число вынужденных переселенцев находится в Тбилиси и Зугдиди/Самегрело.

Россия считает, что проект резолюции слишком политизированный и является препятствием для нормализации ситуации в регионе и налаживания добрососедских отношений между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил на пленарном заседании 73-й сессии Генассамблеи заместитель постоянного представителя РФ при ОНН Геннадий Кузьмин.

"Данная инициатива оказывает серьезное негативное воздействие на Женевские дискуссии, осложняет и без того непростые отношения между нашими близкими соседями - представителями самых разных национальностей, проживающих на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии", - цитирует заявление Кузьмина официальный сайт постпредства РФ при ООН.

Резолюцию поддержали 79 государств, а 57 членов организации, среди которых была и Армения, воздержались. Против документа высказались 15 стран мира, в их числе Россия, Беларусь, Куба, Коморские Острова, Северная Корея, Никарагуа и другие страны.

Отметим, что Грузия представляет подобную резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН ежегодно с мая 2008 года.

"В этом году у государств-членов ООН впервые была возможность стать соавторами резолюции и таким путем более активно подключится к всеобщим усилиям, направленным на решение этого важного вопроса. К рядам соспонсоров резолюции из разных регионов мира присоединились 45 стран-членов ООН. Соответственно, резолюция в этом году представляет собой инициативу не только Грузии, но и совместную инициативу 45 стран дополнительно", - цитирует заявление МИД Грузии "Грузия Online".

За последние годы Армения впервые не приняла участие в голосовании по предложенной резолюции и воздержалась. Ранее Армения традиционно выступала против принятия подобного документа, отмечает Rusarminfo.ru.

В Грузии положительно оценили то, что Армения сумела воздержаться от голосования, считает бывший начальник аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе.

"Такая солидарность была в 90-х годах, тогда еще президентом Грузии был Эдуард Шеварднадзе. Тот, кто не мог позволить себе голосовать "за", воздерживался от голосования", - цитирует Мамрадзе "Спутник-Армения".