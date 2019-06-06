Активисты попросили прокуратуру защитить исторический облик Сочи

06 июня 2019, 06:30

В центре Сочи по итогам общественных слушаний разрешено строительство гостиницы вместо ресторана "Каскад". Активисты выступили против изменения исторического облика города и попросили прокуратуру не допустить строительства нового пятиэтажного здания.

Как информировал "Кавказский узел", 19 октября 2018 года участники общественных слушаний раскритиковали инициативу снести в центре Сочи двухэтажное здание бывшего ресторана "Каскад", построенное в 60-х годах XX века на склоне Курортного проспекта, а на его месте возвести пятиэтажный отель на 130 мест с бассейном и подземной парковкой. Сами слушания касались вопроса предоставления индивидуальному предпринимателю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, где расположено здание "Каскада", проданного с аукциона в марте 2018 года.

У проекта сменился заказчик, после чего 20 мая проведены повторные слушания по вопросу предоставления ему разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, где расположен "Каскад", рассказала 5 июня корреспонденту "Кавказского узла" участница слушаний, лидер сочинского отделения партии «Яблоко» Ирэн Ильенкова.

4 июня администрация Сочи опубликовала свое заключение от 27 мая о результатах публичных слушаний, согласно которому строительство пятиэтажной гостиницы разрешено вместо двухэтажного ресторана «Каскад», сообщила «Кавказскому узлу» представитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Наталья Клейменова.

Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца 5 июня рассказала "Кавказскому узлу", что она с представителем КПРФ Еленой Дзаганией обратились с заявлением в прокуратуру города и попросили внести представление в адрес мэрии с требованием признать публичные слушания по вопросу об участке под рестораном "Каскад" несостоявшимися.

В прокуратуре города "Кавказскому узлу" подтвердили, что получили заявление активисток.

Голоса противников проекта застройки на слушаниях попытались приглушить

На повторных общественных слушаниях собралось около 50 человек. Среди них помимо противников строительства гостиницы на месте ресторана "Каскад" в отличие от прежних слушаний оказались участники из числа "правильных горожан", которые просили комиссию удовлетворить запрос застройщика, рассказала Ирэн Ильенкова.

По ее словам, ресторан "Каскад" открылся осенью 1966 года, здание выполнено в ультрамодном стиле советского модернизма по проекту архитектора Позднякова, и несмотря на крупные габариты выглядело легким и воздушным, высокие колонны и открытые террасы, увитые зеленью, придавали зданию романтический вид. "В 2000-х годах террасы застеклили, здание потеряло свой первоначальный вид. И только в 2017 году творческие люди делают из заброшенного помещения на первом этаже арт-пространство, творческие мастерские, а на втором этаже появляется пространство для коворкинга. Именно творческий кластер и стал привлекать молодежь и дух "Каскада" получил второй шанс. Место снова стало претендовать на культовое", - отметила активистка.

В результате сноса ресторана и строительства там гостиницы будет нарушен исторический облик города-курорта, считает она. "Что смотреть туристам, что именно их может привлечь в город, который потерял свою уникальность?... История города беспощадно уничтожается", - сказала Ильенкова.

На повторных слушаниях голоса активистов пытались заглушить нелогичными высказываниями людей, "выступавших явно по заказу тех, кто организовал эти слушания", считает участница слушаний, геолог, член общественного движения «За Сочи» Елена Сенцова.

"К примеру, говорилось о том, что якобы «Каскад» устарел, нужны новые здания... Но не стоит забывать, что «Каскад», сам имеющий полувековую историю, расположен в историческом центре. Настолько историческом, что вокруг него расположены 8 памятников - объектов культурного наследия: казначейство, крепостная стена, ансамбль собора Михаила Архангела, поликлиника № 1, здание сочинского телеграфа, памятное место типографии и морвокзал, вилла "Вера"... Неизвестно, как поведут себя соседние объекты-памятники, если рядом с ними в грунт начнут забивать сваи, как это планирует застройщик", - сказала Сенцова "Кавказскому узлу".

По ее словам, здание "Каскада" строилось на насыпном грунте и имеет лёгкие конструкции без подземных этажей.

В итоге, согласно заключению о результатах публичных слушаний (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Сочи посчитала возможным предоставление застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, где расположено здание "Каскада". В документе указано, что от участниц слушаний Сенцовой, Ильенковой и Дзагании поступали замечания и предложения по вопросу отказа в предоставлении застройщику этого разрешения, однако все доводы активисток комиссия сочла надуманными и несостоятельными.