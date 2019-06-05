Протест против сноса гаражей в микрорайоне "Спутник" заинтересовал других жителей Астрахани

05 июня 2019, 20:16

Жители астраханского микрорайона "Спутник", которые пытаются не допустить прокладки автодороги и сноса гаражей около их домов по улице Рылеева, на сходе 4 июня выбрали инициативную группу для встречи с властями. На сход пришли жители улицы 11-й Красной Армии, где также появились объявления о сносе гаражей.

Как писал "Кавказский узел", уже три недели жители спального микрорайона "Спутник" пытаются добиться от чиновников объяснения, зачем сносить гаражи и прокладывать автодорогу по улице Рылеева у них под окнами. Люди указывают, что рядом с их домами итак проходит железная дорога, и, если здесь появится еще и автодорога, то шума станет больше, резко ухудшится экологическая обстановка в районе, а дворы будут забиты автомобилями, потому что их некуда будет ставить. На сходе 27 мая, втором по счету, представители администрации пообещали жителям, что массового сноса гаражей на улице Рылеева не будет.

4 июня прошел третий по счету сход жителей микрорайона "Спутник". По оценке лидера инициативной группы, местного жителя, секретаря обкома КПРФ по координации протестных действий Ильи Репина, на сход собралось порядка 150 человек. За мероприятием наблюдал представитель правоохранительных органов. Представители районных и городских властей на этот раз на сход не пришли, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на сходе.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Илья Репин, на этой неделе по предложению администрации Кировского района должна состояться встреча, где соберутся инициативная группа и специальная межведомственная комиссия по вопросу прокладки дороги по улице Рылеева.

"Встреча жителей была организована, чтобы создать инициативную группу и чтобы собрать членов гаражного кооператива, который мы намерены оформить официально. В инициативную группу записались 15 человек из разных домов. На выходных мне звонил (глава администрации Кировского района Владимир) Пыжиков, сказал, что на встрече будут представители всех уровней власти и все ответственные за данные вопросы лица", - сообщил Илья Репин.

По его словам, до этой встречи протестующие выводов не делают. "Проблема уже вышла за рамки района, здесь присутствуют, к нам обращаются жители и других улиц. Все, кто фигурирует в распоряжении главы горадминистрации Радика Харисова (распоряжение от 8 мая, в котором говорится о сносе целого ряда объектов по всему городу, в том числе более чем 300 гаражей по улице Рылеева – прим. «Кавказского узла»), вполне могут объединиться и выйти с законным требованием, чтобы с ними разговаривали. У нас намерение - не превратить это в протест, а реально решить проблему. Но если администрация не решает проблему, то все собираются вместе и выходят на массовый митинг. Уведомление на митинг уже готово. Осталось только подать – он же, по закону, подается за 10 дней. Но этому уведомлению нет хода до встречи с администрацией", - отметил Илья Репин.

Жители микрорайона "Спутник" недовольны тем, что решение вопроса затягивается

Участники схода заявили корреспонденту "Кавказского узла", что выступают против сноса гаражей, и высказали неудовлетворение тем, как продвигается диалог с властями.

"Ничего не продвигается. Я пока не слышал, чтобы какое-то было движение по вопросу. Третий раз собираемся - никаких документов нам не показывают, и до сих пор не ясно, что будет дальше", - сказал местный житель Александр Александрович. "Нам дорога тут не нужна, около дома. Это дворовая территория, здесь дети гуляют. Как мы будем выходить из подъезда - а тут трасса?" - возмутился он.

"Где наши депутаты?! У нас тут избирался Кудрявцев (депутат гордумы Сергей Кудрявцев), где он? Он проявился, когда были выборы, обещал, что будет помогать, агитировал за себя. А теперь где он? Сейчас уже новые выборы на носу, а мы его ни разу с тех пор не видели, мы его видим только по телевизору", - возмутилась участница схода Нина Ивановна. По ее мнению, никакой новой дороги в их микрорайоне быть не должно: "Нам хватает железной дороги - шум, гам, телевизор смотреть не можем. Эту дорогу проектировали 30 лет назад, когда тут еще не было жилых домов, почему они сейчас про нее вспомнили?! И гаражи эти - стоят, ну и пусть стоят, кому они мешают?! И дорогу мы тут не хотим категорически!"

С женщиной согласен и местный житель Игорь, член инициативной группы. "Дорога вносит многие неудобства жителям домов. Это будет связано с шумом, мы живем близко от железной дороги, и когда вечером открываются окна, хочется подышать свежим воздухом, газы и запахи от проезжающих поездов и так отравляют жизнь. Плюс идут вибрации, особенно когда идут товарные поезда, дома трясутся. Не только мы, кто живет в прилегающих к дороге домах, но и кто на Курской живет, также чувствуют вибрации от проходящего железнодорожного транспорта. А если они хотят убрать гаражи, как они декларируют, куда люди будут ставить свои машины? Если все эти 300 машин поставить во дворы, здесь просто будет коллапс, ни скорая помощь, ни полиция, ни, не дай Бог, пожарные - они здесь просто не проедут. Проект, который вытащили из XX века, они хотят перетащить в XXI век, но это невозможно в современных реалиях. Когда чиновники всё это рисовали, здесь не было многоэтажной постройки, здесь были деревянные дома, к сожалению, они этот аспект не учитывают", - сказал Игорь.

Он отметил, что участвовал во всех трех собраниях. "Когда были представители администрации, я задавал им вопросы, но четких ответов не получил. У меня складывается впечатление, что они намерены реализовать свои планы в обход интересов местных жителей. Пока мы ждем собрания с участием представителей администраци, как это было обговорено еще на предыдущем сходе. Хотим встретиться уже на территории власти, чтобы они нам предоставили документы, и чтобы были все заинтересованные лица, и не только на уровне замов", - заявил активист.

Он считает, что чиновникам "выгодно пробуксовывать ситуацию". "Они сначала хотели сделать всё агрессивно, расклеили листовки с требованием срочно вывезти гаражи. Но когда люди собрались и стали приглашать СМИ, обращаться к интернет-сообществу, они пошли нам на уступки, провели встречу. Правда, отправили замов, но те на камеру дали обещания, и это их теперь сдерживает. Если бы эти обещания не были зафиксированы, я думаю, они бы уже потихоньку внедряли свои планы в жизнь. Сейчас мы ждем встречи, хотим пообщаться, посмотреть на документы и понять, почему они так проталкивают это заведомо утопическое решение", - рассказал Игорь.

При этом часть участников схода полагает, что пока что причин для беспокойства нет.

"Сегодня нас собрали, чтобы подтвердить, все ли против строительства дороги, я пришла. А следующий шаг, как я понимаю, это инициативная группа будет встречаться с администрацией", - рассказала участница схода Юлия. "Я отношусь к этому проекту дороги крайне негативно. Здесь уже есть железная дорога, всё, хватит тут дорог. У нас тут и так - и шум, и дышать нечем. Товарняки проходят - люстры качаются в квартирах. А нам еще автодорогу хотят сделать прямо под окнами", - добавила она.

"Я полностью согласен с нашими активистами. Дорога тут ни к чему, тут и так вибрация, дома трясутся от железной дороги. А если запустят трассу, что будет? Экологический фактор, опять же. Все владельцы гаражей против этого проекта, потому что, если гаражи снесут, машины будет некуда ставить. И так дворы транспортом забиты. Но я вижу движение вперед. Создается инициативная группа, которая будет заниматься этими вопросами, общаться с администрацией. Причин для беспокойства, что ситуация будет буксовать, как я думаю, пока что нет", - сказал местный житель Дмитрий.

Вопрос о сносе гаражей рано переводить в политическую плоскость рано, считает депутат

Депутат Астраханской областной думы, глава фракции "Справедливой России" Евгений Дунаев, который присутствовал на сходе, призывает не политизировать ситуацию.

"Здесь нужны юристы и инженеры. Политическая подоплека и политические события могут быть потом, но для того, чтобы разобраться, сейчас нужны, прежде всего, не политики, а специалисты. Я сам инженер-строитель, 10 лет строил такие же дома, плюс я юрист по образованию, имею судебную практику. Но тут я ничего пока не могу сказать, пока районная администрация не покажет нам генплан - кто его утвердил, где проходит улица. Надо поднять старый генплан, как здесь дома стоят и как планировались. Проверить законность всех построек. Разобраться, земля принадлежит железной дороге или городу, разобраться в ее назначении. А после этого, когда специалисты дадут какой-то вердикт, резюме - тогда мы увидим, есть ли тут нарушение прав астраханцев со стороны городских властей. И тогда уже совсем другой будет коленкор", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Дунаев.

По его словам, если всё прояснится, и жителям предложат какой-то вариант, объяснят им, по какой причине дорога все-таки необходима, то это будет иная ситуация. "Но, конечно, недовольство жителей понятно. Сейчас тут тихо, ходят только свои, машины ставят только свои. Если будет дорога, то это будет и шум, и детей невозможно будет выпустить, домашних животных, ни машину поставить. Это тоже всё понятно", - сказал депутат.

Он присутствовал и на прошлом сходе 27 мая. "Любые события, когда что-то такое происходит, я всегда прихожу, потому что, во-первых, хочется разобраться, во-вторых - хочется помочь людям, не дать их в обиду, потому что они наши избиратели. Лично я пока ничего не предпринимал. Я пока что не в комиссии, не в группе. Вот сегодня я записался, чтобы иметь возможность разобраться. Чтобы делать что-то, надо вначале разобраться. Когда мы почитаем документы, изучим, найдем, возможно, какие-то нарушения, то тогда уже будем принимать какие-то решения. Пока флагами махать рано", - считает Евгений Дунаев.

По его словам, за прошедшие дни он не слышал, чтобы поднимаемый вопрос обсуждался "где-то на уровне власти", в среде чиновников и депутатов. "Потому что тут всё стихийно, нет организатора, который бы этим занимался. И поэтому пока ничего не происходит. Все равно инициатива должна от людей исходить. А политики потом уже это концентрируют, и, если есть воля избирателя, тогда уже что-то делают. Нам как политикам сейчас что-то предлагать, я считаю, пока рановато, тут еще надо разбираться - я это говорю и как инженер-строитель, и как юрист", - заключил Дунаев.

Проблема сноса гаражей - общегородская проблема, и люди начинают объединяться

На сходе присутствовали не только местные жители, но и двое мужчин из смежного района, которые пояснили, что 30 мая у них на гаражах тоже появились объявления с требованием убрать гаражи.

"Здесь у вас обоснование, что хотят дорогу проложить, а у нас там просто тупик. Просто - убирайте гаражи, и всё, без причины. Это улица 11-й Красной Армии, 2/1", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из этих мужчин, Дмитрий.

"Мы пришли сюда, чтобы поддержать людей. Мы размышляем глобальней. Если каждый будет отсиживаться, то будут постепенно со всего города вывозить. А проблема эта общая. И мы пришли сейчас поддержать этих жителей, может быть, потом это и нас коснется. Пока у нас ничего не происходит", - рассказал Дмитрий.

Он отметил, что объявления повесили 29 мая, и люди не понимают, зачем сносить их гаражи. "Там пешеходная дорожка вдоль гаражей, перемычка между Куликова и 11-й Красной Армии. Если на Рылеева хотя бы есть какое-то обоснование, что будут делать дорогу, у нас это ни дорогу не разгрузит, ее там нет и не сделаешь, ни торговый центр там не встанет", - пояснил мужчина.

По его словам, под угрозой сноса в их районе оказалось около 20 гаражей. "Гаражного кооператива у нас не было. Поставили гаражи, потом ходили, еще при Боженове (бывший мэр Астрахани Сергей Боженов – прим. "Кавказского узла"), в администрацию, брали разрешение, там составлялся договор аренды на 11 месяцев. Но оформлялись эти договоры, сроком действия 11 месяцев, в течение восьми месяцев! И люди, кто пытался оформлять эти договоры, просто плюнули. А тем, кто все-таки как-то оформил договор, чиновники их теперь не продлевают. Говорят, что все металлические гаражи будут убираться, и всё. У нас люди хотят оформить эти гаражи, платить городу арендную плату, но сделать это на данный момент невозможно. Люди сидят как на пороховой бочке, в любой момент гараж могут увезти", - отметил Дмитрий.

По словам Ильи Репина, "гости" с 11-й Красной Армии - не единственные астраханцы, кто, имея похожие проблемы, вступил с жителями улицы Рылеева в контакт. "Ко мне обратились также с улицы Куликова, с 3-й Зеленгинской. Они узнают от знакомых, что у нас такая ситуация, и просят добавить их в наш чат. Пока они к нам на сходы не приходили, кроме этих двух мужчин, но что эта проблема не только нашего района - однозначно", - сказал Илья Репин.

Стоит отметить, что в распоряжении от 8 мая 2019 года главы горадминистрации Радика Харисова (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором говорится о необходимости сноса целого ряда построек в разных районах города, в том числе 335 гаражей на Рылеева, никакие объекты по адресу 11-й Красной Армии 2/1 не упоминаются. При этом в распоряжении есть пункт о сносе 25 гаражей на улице Куликова,64 - это соседняя с улицей 11-й Красной Армии улица, гаражи же расположены между этими двумя улицами.

В распоряжении указано, что сносу подлежат самовольно установленные объекты движимого имущества на земельных участках, используемых без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Относительно сноса гаражей на улице Рылеева присутствовавший на сходе 27 мая замглавы администрации Астрахани Игорь Редькин заявил тогда же корреспонденту "Кавказского узла", что здесь будет реконструирована уже имеющаяся дорога, а строительство новой не планируется. Чиновник пояснил, что планируется убрать только те гаражи, которые мешают ремонту. У местных жителей есть возможность подать заявление на узаконивание гаражного кооператива, добавил Редькин.