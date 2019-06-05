ВКС отказалась рассмотреть жалобу автогигантов на кубанские суды

05 июня 2019, 18:25

Высшая квалификационная коллегия судей мотивировала отсутствием полномочий отказ заниматься жалобой автоконцернов, в которой описывались схемы взыскания компенсаций через суды Краснодара, говорится в ответе, полученном "Хендэ Мотор СНГ". В компетенцию коллегии входит рассмотрение заявлений на решения региональных коллегий судей, заявил адвокат Максим Титаренко.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая стало известно, что квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку доводов жалоб крупных мировых автоконцернов, заявивших о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара.

Автоконцерны Mercedes, Jaguar, Hyundai и Kia пожаловались, что жители Кубани покупают автомобили, затем подают иски о якобы наличии в них дефектов, а суды, в свою очередь, удовлетворяют иски. Авторы жалоб посчитали, что иски о защите прав потребителей являются прикрытием мошенничества с автомобилями. Свои обращения они направили в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте России, Генпрокурору и в Высшую квалификационную коллегию судей. К жалобам автогиганты приложили список дел по подобным искам за 2016-2018 годы, по которым в пользу истцов было взыскано более 200 миллионов рублей.

"Обращение подлежит возвращению в связи с отсутствием в нем вопросов, относящихся к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей России, определенной статьей 17 федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", - цитирует сегодня зампредседателя Высшей квалификационной коллегии судей России Елену Грачеву РБК. Ответ Грачевой был направлен "Хендэ Мотор СНГ" 28 мая.

Статья 17 закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" приводит перечень полномочий Высшей квалификационной коллегии судей России, среди которых рассмотрение заявлений кандидатов на должность председателя Верховного суда, приостановка, возобновление или прекращение полномочий судей, а также определение дисциплинарных взысканий для них и другие. Пункт 10 данной статьи предусматривает рассмотрение жалобы на решения квалификационных коллегий судей субъектов России.

Концерны обратились в Высшую квалификационную коллегию судей после того, как Краснодарская квалификационная коллегия неоднократно отказывала в жалобах мировым автогигантам, заявил представитель автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов "Титаренко, Руссков, Улымов" Максим Титаренко. По его словам, в полномочия коллегии судей России входит рассмотрение жалоб на решения региональных квалификационных коллегий.

По данным агентства, мировые автоконцерны жаловались на то, что судебные экспертизы по заявлениям о дефектах иномарок проводят одни и те же люди, а большинство дел рассматриваются в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара одними и теми же судьями.

По словам Титаренко, большинство исков к автоконцернам были рассмотрены в Первомайском и Прикубанском райсудах Краснодара. Суды города за 2016-2018 годы рассмотрели более 30 исков к автконцернам Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и General Motors, сумма взысканий превысила 180 миллионов рублей, заявил Титаренко, уточнив, что в данный подсчет не попали иски к Volkswagen и Toyota. "Апелляционные жалобы автопроизводителей в Краснодарском краевом суде (на данные решения райсудов) оставлены без удовлетворения", - привел 3 июня слова Титаренко "Интерфакс".

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей России, по данным на 18.00 мск сегодня, нет информации о возврате жалобы автоконцернов.

Напомним, что итальянский банк Intesa пожаловался в Верховный суд и Следственный комитет России на предвзятость краснодарских судей. Такая ситуация вынуждает банк поднимать ставки по кредитам, заявила финансовая организация.