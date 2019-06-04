Жители Нальчика отметили Ураза-байрам в рабочий день

04 июня 2019, 23:43

Мусульмане Кабардино-Балкарии отметили сегодня Ураза-байрам молитвами в мечетях и праздничными обедами с родными. Людей, соблюдающих пост в Рамадан, с каждым годом становится все больше, отметили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в этом году выпал на 6 мая, а празднование Ураза-байрама - на 4-6 июня. Мусульмане юга России готовились к этому празднику заранее.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр или Ураза-байрам, который длится три дня. В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Мусульмане Кабардино-Балкарии отметили сегодня Ураза-байрам - праздник окончания поста в месяц Рамадан. Власти республики объявили выходным днем только 5 июня - соответствующее постановление врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова об этом опубликовали поздно вечером 3 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии определяет начало и конец лунных месяцев после визуального наблюдения фазы луны с Земли, напомнил муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев, комментируя несовпадение даты праздника и официального выходного в республике. Он процитировал хадис Пророка: «Не поститесь, пока вы не увидите новую луну, и не разговляйтесь, пока вы не увидите ее. А если вы не увидели [новую луну] по причине облачности, то завершите предшествующий месяц тридцатью днями».

Представители ДУМ Кабардино-Балкарии сами предложили Казбеку Кокову объявить выходным 5 июня, поскольку определить дату республиканского выходного требовалось заранее, но уверенности, что новая луна визуализируется вечером 3 июня не было, говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

Жители республики сегодня утром завершили пост, который держали целый месяц. 75-летняя жительница Нальчика Мариам Кокоева отправилась сегодня в селение Лескен, чтобы поздравить с окончанием Рамадана свою старшую сестру - ей в этом году исполнится 80 лет.

«Я ее поздравляю каждый год. Она, несмотря на возраст, соблюдает пост и при этом прекрасно себя чувствует, а я вот уже не могу - у меня гипертония и мне в течение дня надо принимать лекарства», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

30-летний Ярослав целый месяц держал пост. По словам мужчины, пост держать было легко, и с окончанием Рамадана ему «стало тоскливо».

«Месяц был очень комфортный в плане погоды, жажда не мучила. Я ел в половине второго ночи и в девять вечера, при этом целый день физически трудился. В Рамадан главное - не просто голодать, но иметь искреннюю веру в душе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

65-летняя Любовь Мишаева не смогла поститься по состоянию здоровья, но поздравила сегодня с окончанием Рамадана своих родных: невестку, племянника и племянницу, которые соблюдали пост. «Я заметила, что постящихся с каждым годом становится больше и больше. В основном это люди молодого возраста. Есть среди них такие, кто во время поста бросает даже курить», - отметила она.

Нальчанка Марина Хабибуллаева также выразила сожаление, что Рамадан закончился. «Более шести лет работаю в Исламском университете имени Абу Ханифа. Хвала Всевышнему, с каждым годом все больше и больше мусульман приходит на праздник в мечеть, сегодня не все смогли даже войти в мечеть», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Владелица кафе в районе Стрелки в Нальчике Роза Исаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее заведение практически пустовало в Рамадан. «Целыми днями не бывало посетителей. Только вечером приходили разговляться, поэтому пришлось немного сместить график работы с дневного на вечернее время», - сказала она "Кавказского узла".

По словам Исаевой, заметного подорожания продуктов в последние дни Рамадана не наблюдалось. Единственный продукт, цена которого резко выросла - баранина, ее стали продавать по 500 рублей за килограмм вместо 350. Связано ли это с Рамаданом, Роза Исаева сказать затруднилась.

В Соборной мечети Нальчика сегодня днем был организована исламская викторина для детей. По итогам викторины ее участники получили подарки, после чегосостоялся праздничный фейерверк.

«Сегодня вместе с родителями и младшими детьми ездили в Чегем, поздравляли бабушку. Потом мы пришли в мечеть на викторину с детьми и посмотрели фейерверк», - рассказала 18-летняя Ева корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Нальчика Рустам тоже отвел детей на праздничный фейерверк. "Был в мечети утром на праздничной молитве в Кенже. Потом с женой и детьми ходили поздравляли родителей, это обязательно. Сейчас пришли с детьми посмотреть фейерверк", - сказал мужчина.

60-летняя Лариса отметила Ураза-байрам дома, не посещая мечеть. «Здоровье, по милости Аллаха, позволило держать пост. Утром ко мне пришли родственники с поздравлениями, а вечером я сама пошла в гости к родственникам. Повышения цен на продукты не заметила», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы с коллегами ходили чистить кладбище. Это инициатива директора стадиона "Спартак", где я работаю, мы этим занимаемся уже около шести лет. Сегодня нас было семь человек. На кладбищах есть отдельные ряды с маленькими могилами, где похоронены дети, - там стоят маленькие памятники, на некоторых лежат игрушки. Мы косим траву, а потом собираем ее руками, собираем и выносим весь мусор", - рассказал 55-летний Зураб корреспонденту "Кавказского узла".

В среду, 5 июня, Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии организует в нальчикском парке бесплатные аттракционы и развлечения для детей до 12 лет. Развлекательные мероприятия, конкурсы и викторины на знание ислама пройдут во всех мечетях республики.