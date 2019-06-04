04 июня 2019, 17:10
Пропавший мальчик найден мертвым в Кабардино-Балкарии
Тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка найдено в реке Черек, сообщили спасатели.
Как сообщал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка на берегу реки Черек близ города Майского поступила спасателям вечером 29 мая. 31 мая в поисках участвовали 22 спасателя и 115 сотрудников МВД, ребенка искали также местные жители и поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края. В дальнейшем число участников поисков сократилось.
Поисковые работы завершились сегодня около 15:10 мск. Спасатели нашли тело мальчика под мостом близ села Октябрьского, тело передано следственной группе, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Эксперты должны установить точную причину смерти ребенка. По словам родителей мальчика, ребенок пропал во время пикника на реке Черек, информировал "Регион Online".
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