Арестован подозреваемый в убийстве помощника ростовского депутата

04 июня 2019, 14:36

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве Михаила Бакланова, помощника депутата Заксобрания Ростовской области от КПРФ Евгения Бессонова. Сам арестованный признался, что застрелил знакомого по его же просьбе.

Как писал «Кавказский узел», Михаил Бакланов был застрелен 1 июня в своей квартире в Ростове-на-Дону. Подозреваемый в убийстве был задержан.

Ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве жителя Ростова-на-Дону было удовлетворено судом, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ростовского управления СКР. Ведомство не уточнило срок заключения под стражу. Дело расследуется по статьям «убийство» и «иные насильственные действия», отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данным статьям - 15 и 10 лет соответственно.

Арестованный житель Ростова-на-Дону - подозреваемый в убийстве Михаила Бакланова, помощника депутата Законодательного собрания области от КПРФ Евгения Бессонова, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает сегодня «Интерфакс».

Подозреваемый в убийстве помощника депутата признался, что Бакланов сам попросил застрелить его и дал для этого пистолет. Об этом арестованный заявил на видео, размещенном сегодня на YouTube-канале издания "161.ру". На кадрах видно, как молодой человек сидит на стуле, лицо его скрыто. за кадром ему задают вопросы об обстоятельствах случившегося 1 июня. По словам арестованного, Бакланов заявил, что он не может отдать подозреваемому долг в семь миллионов рублей. К 14.20 мск сегодня видео набрало 187 просмотров.

Михаил Бакланов был председателем областной организации «Союз коммунистической молодёжи». Ранее помощник ростовского депутата был судим за кражу, однако в 2001 году судимость была погашена, проинформировал 1 июня "Блокнот-Ростов".