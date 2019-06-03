Дело о клевете жительницы Кабардино-Балкарии вызвало критику в адрес полиции

03 июня 2019, 22:59

Уголовное дело о клевете на сотрудника полиции возбуждено в отношении жительницы Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, сообщило МВД. Пользователи Instagram раскритиковали заявление правоохранителей, высказав недоверие к результатам служебной проверки.

По информации следствия, в конце апреля жительница республики обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сотрудница отдела МВД по Эльбрусскому району "заплатила крупную сумму денег за перевод на другую должность".

"По результатам проверки каких-либо объективных и документальных подтверждений о противоправных действиях коррупционного характера не выявлено [...] Предположительно, женщина сообщила о неправомерных действиях сотрудника полиции на фоне неприязни", - сообщило сегодня главное управление МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

В ведомстве добавили, что "решается вопрос о привлечении заявительницы к ответственности, в том числе к уголовной" по статье 128.1 УК России (Клевета). Часть первая данной статьи предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 160 часов.

Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный сегодня на странице сообщества chp.nalchik, в течение девяти часов собрал более 830 "лайков" и не менее 105 комментариев. Многие из подписчиков раскритиковали заявление полиции.

"За то, что ничего не нашли, заплатить полмиллиона. Вам самим не смешно?!" - возмутился efendievanz.

"Доказательств они не нашли. А нашли доказательства, что это неправда? А неприязнь у многих, мы же не придумываем истории. А там, значит, был уже предел терпения, и человек рассказал правду", - написала khashkulovagalina.

"Если так пойдет, то скоро в КБР не останется ни молодежи, ни мужчин, ни женщин без уголовной судимости", - прокомментировал soblazn_007.

"А когда будет наоборот, чтобы за клевету в адрес жителя будет грозить штраф полицейскому?" - поинтересовалась подписчица под ником alisa55591.

"Если бы эта женщина пару месяцев назад сказала, что 13 офицеров ГИБДД "крышуют" перевозку нелегальной водки, её бы точно приговорили к пожизненному", - отметил irinategova.

Заместитель главы ГИБДД Кабардино-Балкарии в 2017-2918 годах возглавлял преступное сообщество, участники которого получили 42 миллиона рублей за разрешение на незаконную перевозку алкоголя, сообщил 30 мая Следком России. 12 силовиков были задержаны, еще один разыскивается.

Недоверие к результатам служебной проверки высказали также подписчики паблика patriot_kbr в Instagram.

"МВД проверило само себя и выдало: "у нас коррупции нет!" - иронично прокомментировал arskat5.

"Бедная женщина, зря ввязалась. Ждала справедливости, но у нас в республике ни врачебную, ни судебную, ни полицейскую не докажешь!" - заявила zalina.n.

Некоторые пользователи все же встали на защиту полиции, указав на негативные последствия распространения недостоверной информации.

"Теперь за этой девушкой-копом будут пристально следить. И из-за женщины, которая ее оклеветала, вряд ли теперь поднимется по карьерной лестнице", - указал подписчик под ником turkishjames.

"А ей какая разница, кто, как и зачем перешёл на другую должность? Многие лезут не в свои дела, а потом удивляются, что сами страдают!" - написала mari_110716.

"Давно пора наказывать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто даёт. Может быть, тогда порядок будет", - высказался пользователь nyusia29.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, изложенной пользователями Instagram в комментариях.

Напомним, в конце января сотрудник управления наркоконтроля Кабардино-Балкарии, задержанный в Нальчике с крупной суммой денег, был заподозрен во взяточничестве. Следствие настояло на заключении под стражу подозреваемого.